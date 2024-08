Καταστρέψαμε δύο σκάφη των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, λένε οι ΗΠΑ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν χθες Τρίτη δυο «σκάφη» των ανταρτών Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς να δώσουν άλλες διευκρινίσεις γι’ αυτά, ούτε να ξεκαθαρίσουν αν υπήρξαν απώλειες.

Τα δυο πλεούμενα κρίθηκε ότι ήγειραν «άμεση απειλή για τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις και εμπορικά πλοία στην περιοχή», ανέφερε μέσω X χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη φρασεολογία για τις επιχειρήσεις του είδους το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

August 13 U.S. Central Command Update



In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed two Iranian-backed Houthi vessels in the Red Sea.



