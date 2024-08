Πυρκαγιά σε ρωσικό λιμάνι από ουκρανική επίθεση

Πυρκαγιά ξέσπασε στο ρωσικό λιμάνι Καφκάζ στην νότια περιοχή του Κρασνοντάρ μετά από μια ουκρανική επίθεση σε οχηματαγωγό που ήταν φορτωμένο με δεξαμενές καυσίμων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το οχηματαγωγό το οποίο μετέφερε 30 δεξαμενές καυσίμων, όπως επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της περιοχής Τεμριούκ Φιόντορ Μπαμπενκόφ, υπέστη σημαντικές ζημιές και τελικά βυθίστηκε.

Οι οποιεσδήποτε πιθανές απώλειες αξιολογούνται επί του παρόντος. Η Ουκρανία δεν σχολίασε άμεσα το περιστατικό.

⚡️The powerful moment of the Conro Trader explosion in the 🇷🇺Kavkaz port pic.twitter.com/PtdDb6wcxs