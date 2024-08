Πέθανε ο διάσημος Αμερικανός ράπερ Fatman Scoop

Πέθανε ο Αμερικανός ράπερ Fatman Scoop, ανακοίνωσε σήμερα ο μάνατζέρ του, μια μέρα μετά αφότου ο 53χρονος καλλιτέχνης κατέρρευσε την ώρα που βρισκόταν στην σκηνή ενώ έδινε συναυλία.

RAPPER and Hip-Hop legend Fatman Scoop, 53, has died after tragically collapsing on stage Friday night.



"It is with the heaviest of hearts I announced the passing of Isaac Freeman III, known professionally as Fatman Scoop," a statement posted to Instagram by tour manager Birch… pic.twitter.com/40JpCSAb5T