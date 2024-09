Συμφωνία «take it or leave it» ετοιμάζουν για Γάζα ΗΠΑ, Αίγυπτος, Κατάρ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν με την Αίγυπτο και το Κατάρ για το περίγραμμα μιας τελικής συμφωνίας «πάρτε το ή αφήστε το» (take it or leave it) που σκοπεύουν να παρουσιάσουν στα μέρη τις επόμενες εβδομάδες – μια συμφωνία που, εάν οι δύο πλευρές δεν την αποδεχτούν, θα μπορούσε σηματοδοτεί το τέλος των διαπραγματεύσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, σύμφωνα με υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος που μίλησε στη WSJ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν δήλωσαν ότι δεν είναι αμέσως σαφές εάν η ανακάλυψη των πτωμάτων έξι ομήρων θα καθιστούσε περισσότερο ή λιγότερο πιθανό ότι το Ισραήλ και η Χαμάς θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία τις επόμενες εβδομάδες.

«Δεν μπορείτε να συνεχίσει η διαρκής διαπραγμάτευση. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει κάποια στιγμή», είπε ο ανώτερος αξιωματούχος, ο οποίος σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος και το Κατάρ εργάζονταν για την τελική πρόταση πριν βρεθούν νεκροί οι έξι όμηροι σε μια σήραγγα κάτω από την πόλη Ράφα στη νότια Γάζα. «Αποτρέπει τη συμφωνία; Όχι. Αν μη τι άλλο, θα πρέπει να προσθέσει στη σημασία του επείγοντος».

Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει περάσει αρκετούς μήνες ακατάπαυστα προσπαθώντας να φέρουν το Ισραήλ και τη Χαμάς σε μια συμφωνία που θα οδηγούσε στην απελευθέρωση των εναπομεινάντων ζωντανών ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους αιχμαλώτους και μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα που ήλπιζαν ότι θα έθετε τις βάσεις για οριστικό τέλος του πολέμου.

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιμετωπίζει οργή και αυξημένες πιέσεις από τις οικογένειες των ομήρων, οι οποίες απαιτούν να απευθυνθεί στο έθνος. Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν σε πανεθνικές διαδηλώσεις την Κυριακή το βράδυ, και το μεγαλύτερο εργατικό σωματείο του Ισραήλ κάλεσε σε γενική απεργία σήμερα απειλώντας να "κλείσει" τη χώρα έως ότου ο Νετανιάχου συμφωνήσει σε συμφωνία με τη Χαμάς για την επιστροφή των υπόλοιπων ομήρων.

Οι οικογένειες των ομήρων κατηγορούν επί μήνες τον Νετανιάχου ότι δίνει προτεραιότητα στη δική του πολιτική επιβίωση και τη νίκη κατά της Χαμάς από μια συμφωνία που θα έφερνε τα αγαπημένα τους πρόσωπα στο σπίτι.

Ο Ντένις Ρος, πρώην απεσταλμένος των ΗΠΑ στο Ισραήλ, είπε ότι ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Γεχίγια Σινγουάρ, είναι απίθανο να αλλάξει τη θέση του επειδή κανείς δεν μπορεί να του ασκήσει πίεση, αλλά ότι μένει να δούμε αν η πίεση στο εσωτερικό του Ισραήλ θα μπορούσε να αναγκάσει τον Νετανιάχου. να εμπλακεί πιο σοβαρά στις διαπραγματεύσεις.

Η Χαμάς, σε ανακοίνωσή της, κατηγόρησε τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς για τους θανάτους, προσθέτοντας ότι «αν ο Πρόεδρος Μπάιντεν ανησυχεί για τις ζωές τους, πρέπει να σταματήσει να υποστηρίζει αυτόν τον εχθρό με χρήματα και όπλα και να πιέσει τις κατοχικές δυνάμεις να τερματίσουν αμέσως την επιθετικότητά τους».