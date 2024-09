Φρένο στο 52% για τον πληθωρισμό στην Τουρκία

Ο πληθωρισμός της Τουρκίας μειώθηκε στον ετήσιο ρυθμό 52% τον Αύγουστο, έναντι 62% τον Ιούλιο.

Η επιβράδυνση στις αυξήσεις του δείκτη τιμών καταναλωτή ακολουθεί τη θεαματική αύξηση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα της Τουρκίας στο 50% προ μηνών, στο πλαίσιο της προσπάθειας να μετριάσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Τα καλά νέα για τους Τούρκους καταναλωτές, γράφει ο Guardian, είναι ότι ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους. Αλλά τα άσχημα νέα είναι ότι οι τιμές δεν παύουν να αυξάνονται περισσότερο από 50%. Εχει δουλειά ακόμα να κάνει η κεντρική τράπεζα.

Inflation lower in Turkey at just short of 52% YOY in August but the decline was not as sharp as expected which underlines the hard work still ahead for the CBRT. pic.twitter.com/3tSZ0box4A