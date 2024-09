Τρίτη μείωση επιτοκίων από την Τράπεζα του Καναδά

Η Τράπεζα του Καναδά (BoC) μείωσε το επιτόκιο αναφοράς στο 4,25%, από 4,5%, μετά την πτώση του καναδικού πληθωρισμού στο 2,5% τον Ιούλιο.

Πρόκειται για την τρίτη συνεχή μείωση επιτοκίων στη βορειοαμερικανική χώρα, σ' ένα ευρύτερο περιβάλλον χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής από τους κεντρικούς τραπεζίτες.

BREAKING: Bank of Canada cuts interest rate to 4.25%. This is the 3rd rate reduction since June. pic.twitter.com/WTsXM21N6o