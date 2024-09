ΗΠΑ: Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο της Τζόρτζια

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς σε γυμνάσιο στη Τζόρτζια, έξω από την Ατλάντα, μετέδωσε το CΝΝ.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, σημειώθηκε στο γυμνάσιο «Απαλάχια» στην κομητεία Μπάροου, το οποίο τέθηκε σε καραντίνα. Αναρτήσεις αναφέρουν ότι στο σχολείο ενδεχομένως βρίσκονται έως 1.900 άτομα.

Εχει συλληφθεί ανήλικος ύποπτος.

11Alive SkyTracker flew over the school, where students could be seen assembling at the football field. #BreakingNews #shooting #Apalacheehighschool #Georgia pic.twitter.com/0Y8EtoEJAV