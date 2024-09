Νετανιάχου στον ιρανικό λαό: Σύντομα θα απελευθερωθείτε από τη θεοκρατία

Μήνυμα... αλληλεγγύης στον ιρανικό λαό απηύθυνε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι το Ισραήλ «βρίσκεται στο πλευρό σας».

«Κάθε μέρα βλέπετε ένα καθεστώς που σας καταπιέζει, με πύρινους λόγους για την υπεράσπιση του Λιβάνου και της Γάζας. Ωστόσο, κάθε μέρα, αυτό το καθεστώς βυθίζει την περιοχή μας όλο και πιο βαθιά στο σκοτάδι και τον πόλεμο», είπε σε μια αγγλόφωνη μαγνητοσκοπημένη δήλωση, καυχώμενος για τη στρατιωτική ισχύ του Ισραήλ και τις πρόσφατες δολοφονίες ηγετών τρομοκρατικών οργανώσεων.

«Κάθε στιγμή που περνά, το καθεστώς σας φέρνει τον ευγενή περσικό λαό πιο κοντά στην άβυσσο», είπε. «Η συντριπτική πλειονότητα των Ιρανών γνωρίζει ότι το καθεστώς δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τους ίδιους. Αν όντως νοιαζόταν για σας, θα σταματούσε να σπαταλά δισεκατομμύρια δολάρια σε μάταιους πολέμους σε όλη τη Μέση Ανατολή. Θα βελτίωνε τη ζωή σας. Φανταστείτε αν τα τεράστια ποσά που σπατάλησε το καθεστώς για πυρηνικά όπλα και ξένους πολέμους επενδύονταν στην εκπαίδευση των παιδιών σας, στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψής σας, στην οικοδόμηση των υποδομών του κράτους σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας».

«Όταν επιτέλους το Ιράν απελευθερωθεί -και αυτή η στιγμή θα έρθει πολύ νωρίτερα απ' ό,τι πιστεύει ο κόσμος- όλα θα είναι διαφορετικά», υποσχέθηκε ο Νετανιάχου. «Οι δύο αρχαίοι λαοί μας, ο εβραϊκός και ο περσικός, θα είναι επιτέλους σε ειρήνη. Οι δύο χώρες μας, το Ισραήλ και το Ιράν, θα είναι σε ειρήνη».

«Όταν έρθει εκείνη η μέρα, το τρομοκρατικό δίκτυο που έχτισε το καθεστώς σε πέντε ηπείρους θα χρεοκοπήσει, θα εξαρθρωθεί. Το Ιράν θα ευδοκιμήσει όσο ποτέ άλλοτε. Παγκόσμιες επενδύσεις. Μαζικός τουρισμός. Λαμπρή τεχνολογική καινοτομία βασισμένη στα εκλεκτά ταλέντα που υπάρχουν στο Ιράν. Δεν ακούγεται καλύτερο από τη φτώχεια δίχως τέλος, την καταστολή και τον πόλεμο;».

Ο Νετανιάχου κατέληξε: «Μην αφήνετε μια μικρή ομάδα φανατικών θεοκρατών να συντρίψει τις ελπίδες και τα όνειρά σας. Σας αξίζουν καλύτερα. Τα παιδιά σας αξίζουν καλύτερα. Όλος ο κόσμος αξίζει καλύτερα. Ξέρω ότι δεν υποστηρίζετε τους βιαστές και τους δολοφόνους της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, αλλά τους υποστηρίζουν οι ηγέτες σας. Αξίζετε περισσότερα. Ο λαός του Ιράν πρέπει να γνωρίζει -το Ισραήλ είναι δίπλα σας. Είθε να ζήσουμε μαζί ένα μέλλον ευημερίας και ειρήνης».

