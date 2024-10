Επίθεση ενόπλων στο Τελ Αβίβ, νεκροί και τραυματίες

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον δύο «τρομοκράτες» άνοιξαν πυρ στο νότιο Τελ Αβίβ, σε σταθμό τρένου στα σύνορα με τη Γιάφα, ενώ υπάρχουν αναφορές για πολλά θύματα. «Eξουδετερώθηκαν» οι δράστες.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι είναι έξι οι νεκροί και επτά οι τραυματίες, κάποιοι σοβαρά, μετά τον νέο απολογισμό. Γιατροί έσπευσαν στο σημείο, στην οδό Ιερουσαλήμ.

🚨 BREAKING: ONGOING ATTACK IN TEL AVIV: MANY DEAD AND WOUNDED



Multiple attacks in Tel Aviv and Jaffa, including a shooting and stabbing, have left 4 in critical condition, with reports of at least 10 dead.



I expect this is just the start.



