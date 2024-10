Βρετανία: Κλείνουν 35 εστιατόρια Fridays, πάνω από 1.000 απολύονται

Περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας διασώθηκαν στην αλυσίδα εστιατορίων TGI Fridays, αφού οι εταιρείες private equity Calveton και Breal Capital προχώρησαν στην αγορά μέρους της αλυσίδας.

Στην αντίστροφη ανάγνωση της είδησης, πάνω από 1.000 άτομα χάνουν τη δουλειά τους. Η διαχειρίστρια Teneo ανακοίνωσε ότι 35 εστιατόρια που δεν συμπεριλήφθηκαν στην πώληση κλείνουν πάραυτα, με αποτέλεσμα 1.012 άμεσες απολύσεις.

Η συμφωνία θα σώσει 51 από τα 87 εστιατόρια TGI Friday στη Μεγάλη Βρετανία, εξασφαλίζοντας απασχόληση για πάνω από τους μισούς εκ του συνόλου 4.500 υπαλλήλων της εταιρείας, μεταδίδει ο Guardian.

Η πώληση επιτεύχθηκε λίγο πριν συμπληρωθεί μήνας αφότου η μητρική Hostmore διόρισε διαχειρίστρια τη συμβουλευτική Teneo.

