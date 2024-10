Πανικός στη Φλόριντα για τον κυκλώνα Μίλτον

Οι κάτοικοι της Φλόριντα στις ΗΠΑ έχουν μία τελευταία ημέρα σήμερα για να απομακρυνθούν από τις εστίες τους ή να προετοιμαστούν για την έλευση του κυκλώνα Μίλτον, ενδεχομένως του πιο καταστροφικού που έχει πλήξει ποτέ την περιοχή.

Καθώς περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι που ζουν στις παράκτιες περιοχές της Φλόριντα έχουν λάβει εντολή να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, στους αυτοκινητόδρομους έχουν σχηματιστεί τεράστιες ουρές, ενώ έχουν τελειώσει τα καύσιμα σε κάποια πρατήρια.

Ο κυκλώνας, κατηγορίας 5 στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, συνοδεύεται από ανέμους που μπορεί να φτάσουν ως και τα 270 χιλιόμετρα την ώρα και αναμένεται να πλήξει τη μητροπολιτική περιοχή της Τάμπα, όπου ζουν περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι, αν και οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η διαδρομή που θα ακολουθήσει ο Μίλτον μπορεί να αλλάξει.

Εξάλλου, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση του Εθνικού Κέντρου Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ, είναι πιθανό να υπάρξουν «διακυμάνσεις στην ένταση» του Μίλτον, προτού αυτός φτάσει στις δυτικές ακτές της Φλόριντα.

Timelapse flying by Hurricane Milton about 2 hours ago.



1/6400 sec exposure, 14mm, ISO 500, 0.5 sec interval, 30fps pic.twitter.com/p5wBlC95mx — Matthew Dominick (@dominickmatthew) October 8, 2024

Ο κυκλώνας κινείται από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά στον κόλπο του Μεξικού. Χθες, Τρίτη, πέρασε από τη χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικού χωρίς να προκαλέσει θύματα, μόνο κάποιες υλικές ζημιές.

«Ολόκληρη η χερσόνησος της Φλόριντα έχει τεθεί σε κατάσταση είτε εγρήγορσης είτε συναγερμού», δήλωσε χθες ο κυβερνήτης της πολιτείας Ρον ΝτεΣάντις.

Ο Μίλτον ενδέχεται να είναι «η χειρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει τη Φλόριντα εδώ και έναν αιώνα», προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στο περιθώριο σύσκεψης στον Λευκό Οίκο για τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

«Πρέπει να απομακρυνθείτε τώρα, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου», τόνισε απευθυνόμενους στους κατοίκους της τρίτης πιο πολυπληθούς αμερικανικής πολιτείας.

BREAKING: The storm surge for Hurricane Milton is expected to be 15 feet.



To give you an idea of how deadly this is, here's what 9 feet looks like:pic.twitter.com/0SxfrA9XK3 https://t.co/56ZLtpOIbi — Financelot (@FinanceLancelot) October 8, 2024

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία Κάμαλα Χάρις σε συνέντευξή της στο ABC ζήτησε από τους κατοίκους των περιοχών από τις οποίες αναμένεται να περάσει ο Μίλτον «να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τους τοπικούς αξιωματούχους».

Ένδειξη της σοβαρότητας με την οποία ο Λευκός Οίκος αντιμετωπίζει τον κυκλώνα είναι και το γεγονός ότι ο Μπάιντεν ανέβαλε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Γερμανία και την Αγκόλα.

Η κλιματική αλλαγή έχει καταστήσει πιο πιθανή τη γρήγορη αύξηση της έντασης των καταιγίδων και ενισχύει τον κίνδυνο πιο ισχυρών κυκλώνων καθώς προκαλεί άνοδο της θερμοκρασίας του νερού των θαλασσών και των ωκεανών, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Η θερμοκρασία στον Βόρειο Ατλαντικό αυξάνεται εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο και έχει φτάσει σε επίπεδο ρεκόρ, αναφέρει το αμερικανικό παρατηρητήριο μετεωρολογίας NOAA.

Hurricane Milton is about to do catastrophic damage to Florida.



Wyoming is now on fire with 73,000 acres burning and no end in sight.



WHAT is GOING ON????? pic.twitter.com/7Vq0B2Kb36 — Jack (@jackunheard) October 8, 2024

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Μάικλ Λόουρι, «αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την περιοχή του κόλπου της Τάμπα, οι πλημμύρες που θα προκαλέσει ο Μίλτον στις παράκτιες περιοχές ενδέχεται να είναι διπλάσιες από αυτές που παρατηρήθηκαν πριν από δύο εβδομάδες από τον κυκλώνα Ελίν».

«Ο Μίλτον ενισχύθηκε τη Δευτέρα με εξωφρενικό ρυθμό», «από τους πιο γρήγορους που έχει παρατηρηθεί ποτέ στην περιοχή του Ατλαντικού», πρόσθεσε.

Wow! Check out this bumper-to-bumper clip from an I-75 Live Traffic Cam just now looking East away from Naples, #Florida as residents Evacuate. Notice the National Guard moving in as Cat 5 #HurricaneMilton approaches the state. #flwx #Milton pic.twitter.com/OnKvVo7Bum — LiveCamChaser (@LiveCamChaser) October 8, 2024

«Θα πλημμυρίσουν τα πάντα»

Γεννήτριες, τρόφιμα, νερό και σκηνές έχουν διανεμηθεί σε όλη τη Φλόριντα, ενώ πολλοί είναι οι κάτοικοι που σκοπεύουν να φύγουν.

Στην Τάμπα δεκάδες άνθρωποι έκαναν ουρά χθες με τα αυτοκίνητά τους για να προμηθευτούν σάκους με άμμο προκειμένου να προστατεύσουν τα σπίτια τους από τις πλημμύρες.

«Φοβάμαι ότι θα πλημμυρίσουν τα πάντα», δήλωσε ο Λουίς Σαντιάγο.

Εντολές για αναγκαστική εκκένωση έχουν εκδοθεί για δεκάδες παράκτιες κομητείες και αφορούν σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Αναγκαστική είναι η απομάκρυνση των ενοίκων από οίκους ευγηρίας και όσων μένουν σε τροχόσπιτα.

Μεγάλα μποτιλιαρίσματα έχουν δημιουργηθεί στους δρόμους που οδηγούν έξω από την Τάμπα, ενώ σχεδόν το 17% των 8.000 πρατηρίων βενζίνης της Φλόριντα δεν διαθέτει πια καύσιμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο GasBuddy.

MASSIVE evacuations are underway in Florida. If you’re evacuating for Hurricane #Milton here is a list of safe zones for the storm 👀 pic.twitter.com/6CeHujpN4S — Adjusted55 (@BillPrinter00) October 7, 2024

Νότια της Τάμπα, στην πόλη Σαρασότα, ο Σαμ Λι σταμάτησε σε ένα κατάστημα προτού εγκατασταθεί σε Airbnb μακριά από την ακτή μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά τους.

«Όλος ο κόσμος φεύγει. Θα φύγω, όχι αμέσως αλλά μάλλον πιο αργά το βράδυ», εξήγησε.

Ο Εμάνουελ Παρκς, ένας 36χρονος πάστορας, δήλωσε επίσης ότι είναι έτοιμος να φύγει από την Τάμπα και να καταλύσει σε ξενοδοχείο.

Στο Ορλάντο, μια μεγάλη τουριστική πόλη στο κέντρο της Φλόριντα, η Disney ανακοίνωσε το κλείσιμο των πάρκων της από τις 13:00 σήμερα (20:00 ώρα Ελλάδας).

Οι νοτιοανατολικές ΗΠΑ επλήγησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου από τον κυκλώνα Ελίν, που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές και πλημμύρες σε έξι πολιτείες, ενώ κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 235 ανθρώπους.

με πληροφορίες από ΑΠΕ, Reuters