Tυφώνας Mίλτον: Σαρωτικό χτύπημα απειλεί τη Φλόριντα

Ο τυφώνας Μίλτον αναδεικνύεται στην τρίτη ταχύτερα εντεινόμενη καταιγίδα που έχει καταγραφεί στον Ατλαντικό, καθώς κατευθύνεται προς τη δυτική ακτή της Φλόριντα απειλώντας να θάψει στη λάσπη ολόκληρες περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ.

Το κέντρο του Mίλτον κινείται βορειοανατολικά στον Κόλπο του Μεξικού. Οι μετεωρολόγοι αναμένουν ότι θα φτάσει στην ξηρά, γύρω από την περιοχή Tάμπα, αργά το βράδυ της Τετάρτης ή νωρίς το πρωί της Πέμπτης, ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ. Από το πρωί της Τετάρτης, ο τυφώνας έχει σταθερή μέγιστη ένταση 155 μιλίων την ώρα (249 χλμ./ώρα).

Τα ασυνήθιστα ζεστά νερά στον Κόλπο του Μεξικού φέτος έχουν τροφοδοτήσει την ταχεία ανάπτυξη του Mίλτον. Τα επιφανειακά ύδατα έχουν φτάσει σε θερμοκρασίες ρεκόρ γύρω στους 90 βαθμούς Φαρενάιτ (32 βαθμούς Κελσίου) τα δύο τελευταία καλοκαίρια, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ.

The 👁️ of #hurricanemilton2024🌀 during a mission Oct. 8.



Listen to local officials, evacuate if told to do so, and stay #weatherready pic.twitter.com/gCZAwSAx5z — Hurricane Hunters (@53rdWRS) October 9, 2024

Εκκένωση εκτεταμένων περιοχών

Δεκαπέντε από τις 67 κομητείες σε μεγάλο μέρος της δυτικής ακτής της Φλόριντα έχουν εκδώσει υποχρεωτικές εντολές εκκένωσης για τουλάχιστον ορισμένους κατοίκους. Σ' αυτούς περιλαμβάνονται πολλοί από τα 3,1 εκατ. ανθρώπους που ζουν στη μητροπολιτική περιοχή της Τάμπα, πυκνό σύμπλεγμα κοινοτήτων χαμηλού υψόμετρου κατά μήκος της ακτής, καθώς και στα νησιά του ομώνυμου κόλπου, που έχουν να δουν τυφώνα εδώ και πάνω από έναν αιώνα.

Αν και οι κάτοικοι στη Φλόριντα είναι συνηθισμένοι στους τυφώνες, πολλοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι ίσως πρόκειται για τον χειρότερο τυφώνα που έχον δει. Η δήμαρχος της Τάμπα Τζέιν Κάστορ είπε ξεκάθαρα ότι όποιος δεν εκκενώσει τις χαμηλές ζώνες θα πεθάνει.

Προβλέπονται καταιγίδες απειλητικές για τη ζωή σε συνδυασμό με καταστροφικούς ανέμους, πιθανότατα προκαλώντας ξαφνικές πλημμύρες σε εκτεταμένες κεντρικές περιοχές της πολιτείας.

“Oct 8th 2024 - Look at what they’re doing…..”



Posted a few hours ago with the caption



‘Geo-Engineering right before Milton. Unreal!’



People are finally realising what’s happening. pic.twitter.com/SLjeA8su5Q — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) October 8, 2024

Ο Μίλτον ενδέχεται να είναι «η χειρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει τη Φλόριντα εδώ και έναν αιώνα», προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στο περιθώριο σύσκεψης στον Λευκό Οίκο για τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

«Πρέπει να απομακρυνθείτε τώρα, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου», τόνισε απευθυνόμενους στους κατοίκους της τρίτης πιο πολυπληθούς αμερικανικής πολιτείας.

BREAKING: The storm surge for Hurricane Milton is expected to be 15 feet.



To give you an idea of how deadly this is, here's what 9 feet looks like:pic.twitter.com/0SxfrA9XK3 https://t.co/56ZLtpOIbi — Financelot (@FinanceLancelot) October 8, 2024

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι που ζουν στις παράκτιες περιοχές της Φλόριντα έχουν λάβει εντολή να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, ενώ στους αυτοκινητόδρομους σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές και σε κάποια πρατήρια τελείωσαν τα καύσιμα.

Hurricane #Milton was just filmed from space over Florida by an astronaut flying in the ISS space station 🔥 pic.twitter.com/dnCUPRxMuL — Adjusted55 (@BillPrinter00) October 8, 2024

Οι ιστορικά ισχυρότεροι τυφώνες

Πολλές από τις κοινότητες που αντιμετωπίζουν τον Mίλτον επουλώνουν ακόμα τις πληγές τους από τον τυφώνα Ελέν του περασμένου μήνα, ο οποίος επέφερε τον θάνατο πάνω από 200 ανθρώπων και προκάλεσε καταστροφικές πλημμύρες στην ενδοχώρα, ιδιαίτερα στα βουνά της δυτικής Βόρειας Καρολίνας και του ανατολικού Τενεσί.

Στην πιο έντονη του κατάσταση, ο τυφώνας Ελέν ήταν κατηγορίας 4, με σταθερούς ανέμους 140 mph (220 km/h) και ελάχιστη κεντρική πίεση 938 millibar στο αποκορύφωμά του. Ο Mίλτον βαθμονομήθηκε στην κατηγορία 5 μέσα σε λίγες ώρες, με εκτιμήσεις για ανέμους 180 mph (285 km/h) και ελάχιστη κεντρική πίεση 897 millibar την Τρίτη. Σήμερα Τετάρτη υποβαθμίστηκε ελαφρώς στην κατηγορία 4.

Όσο χαμηλότερη είναι η ελάχιστη κεντρική πίεση ενός τυφώνα, τόσο πιο έντονη είναι. Ο Μίλτον έχει ήδη γίνει ο πέμπτος πιο έντονος τυφώνας που έχει καταγραφεί στον Ατλαντικό. Πρώτος ιστορικά παραμένει ο Βίλμα του 2005, με ελάχιστη κεντρική πίεση 882 millibar, ακολουθούμενος από τον Γκίλμπερτ το 1988, τον τυφώνα της Labor Day το 1935 και τη Ρίτα το 2005.

10 days ago Helene made landfall in Pinellas County Fl. This is what it was like all the way down the coast for 19 miles. Now Milton is headed straight for us @ a CAT 3. This will devastate us. Every single street has 15-20 ft of debris piled up. Please pray for Florida. 🙏🏼🙏🏼✨ pic.twitter.com/BEYJz9y2Bs — Victoria (@PerfectHealth_1) October 6, 2024

Στο μάτι του... τυφώνα και οι ενεργειακές υποδομές

Κινδύνους σημαντικών διακοπών στην ενεργειακή υποδομή της Φλόριντας εγκυμονεί επίσης η επικείμενη άφιξη του μεγάλου τυφώνα Μίλτον, πέρα από τις προφανείς απειλές για την ανθρώπινη ζωή.

Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας στην αμερικανική πολιτεία προετοιμάζονται για μεγάλες διακοπές ρεύματος. Οι ισχυροί άνεμοι, οι καταιγίδες και οι πλημμύρες ενδέχεται να επηρεάσουν σταθμούς παραγωγής, γραμμές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τερματικούς σταθμούς καυσίμων, αναφέρει η αμερικανική υπηρεσία ενεργειακών πληροφοριών ΕΙΑ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ήδη ορισμένα πρατήρια ξέμειναν από καύσιμα, καθώς αυξήθηκε η ζήτηση πριν από την επέλαση του τυφώνα. Ο κυβερνήτης Ρον Ντε Σάντις ανέφερε ότι συνεχίζεται κανονικά η αποστολή καυσίμων, ωστόσο η Φλόριντα δεν διαθέτει διυλιστήρια ή αγωγούς που να τη συνδέουν με πολιτείες που έχουν πλεονάζουσα προσφορά. Η βενζίνη και το ντίζελ παραδίδονται με φορτηγά ή πλοία.