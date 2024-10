Πρώτη δημόσια επίσκεψη της Κέιτ μετά τη χημειοθεραπεία

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ επισκέφθηκαν το Σάουθπορτ, στην Αγγλία, την πόλη όπου σημειώθηκε μια επίθεση με θύματα τρία κορίτσια κατά τη διάρκεια μαθήματος χορού με θέμα την Τέιλορ Σουίφτ, η οποία είχε πυροδοτήσει ταραχές στα τέλη Ιουλίου, στην πρώτη δημόσια, επίσημη, κοινή εμφάνιση του ζευγαριού μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας της πριγκίπισσας, ανακοίνωσε το παλάτι του Κένσινγκτον.



Το Σάουθπορτ, μια ήσυχη παραθαλάσσια πόλη στη βορειοδυτική Αγγλία, τράβηξε την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στις 29 Ιουλίου, όταν τρία κοριτσάκια δολοφονήθηκαν με μαχαίρι και άλλα παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά σε μια επίθεση κατά τη διάρκεια μιας θερινής εκδήλωσης. Ταραχές ξέσπασαν ημέρες αργότερα.

