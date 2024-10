Μπάιντεν για θάνατο Σινουάρ: Είναι μια καλή ημέρα για το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τον κόσμο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε απόψε ότι ο θάνατος του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ είναι μια «ευκαιρία» για την πολιτική διευθέτηση στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς την ισλαμιστική οργάνωση στην εξουσία.



«Είναι μια καλή ημέρα για το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τον κόσμο» ανέωφερε σε ανάρτησή του ο Μπάιντεν.

Hamas leader Yahya Sinwar is dead.



This is a good day for Israel, for the United States, and for the world.



