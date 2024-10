Στόχος επίθεσης με drone το σπίτι του Νετανιάχου

Νέα επίθεση με drones εξαπέλυσε νωρίς το πρωί η Χεζμπολάχ στο Ισραήλ. Οι σειρήνες ήχησαν σε Τελ Αβίβ και Χάιφα ενώ ένα drone διαπέρασε την ισραηλινή αεράμυνα και έπεσε σε κτίριο στην περιοχή Καισάρεια, μεταξύ του Τελ Αβιβ και της Χάιφα.

Με drone στοχοποιήθηκε η περιοχή της κατοικίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου, που όμως εδώ και καιρό για λόγους ασφαλείας δεν διαμένει εκεί. Η ενέργεια αυτή της Χεζμπολάχ εκτιμάται σαν κλιμάκωση, ενώ σήμερα συνεδριάζει και το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ.

H ανακοίνωση έγινε από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, μετά την ανακοίνωση από τις ένοπλες δυνάμεις ότι ένα drone προερχόμενο από το Λίβανο έπληξε μια «δομή» σε αυτή την παραλιακή πόλη του κεντρικού Ισραήλ.

«Ένα drone εκτοξεύθηκε προς την κατοικία του πρωθυπουργού στην Καισάρεια. Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του δεν ήταν εκεί και το επεισόδιο δεν προκάλεσε θύματα», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι υπηρεσίες του Νετανιάχου.

Δεν είναι σαφές αν η κατοικία είναι η «δομή» στην οποία είχαν αναφερθεί νωρίτερα οι ένοπλες δυνάμεις.

«Τίποτα δεν θα μας σταματήσει», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Επίσης, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα εναντίον αυτοκινήτου στην Τζουνιέχ, βόρεια της Βηρυτού, ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση από ισραηλινές δυνάμεις στην περιοχή αυτή.

«Πλήγμα του ισραηλινού εχθρού σε όχημα στην Τζουνιέχ στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους», ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας.

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ διευκρίνισε ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πρωτεύουσα με το βόρειο Λίβανο.

