ΗΠΑ: Διέρρευσαν απόρρητα έγγραφα για ισραηλινό χτύπημα στο Ιράν

Οι ΗΠΑ ερευνούν μια διαρροή άκρως απόρρητων πληροφοριών των ΗΠΑ σχετικά με τα σχέδια του Ισραήλ για αντίποινα κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα. Ένας από τους εξοικειωμένους επιβεβαίωσε τη γνησιότητα των εγγράφων.

Η διαρροή είναι «βαθιά ανησυχητική», δήλωσε στο CNN Αμερικανός αξιωματούχος.

Τα έγγραφα, με ημερομηνίες 15 και 16 Οκτωβρίου, άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο την Παρασκευή, αφού αναρτήθηκαν στο Telegram από έναν λογαριασμό που ονομάζεται «Middle East Spectator».

Χαρακτηρίζονται ως άκρως απόρρητα και έχουν επισημάνσεις που υποδεικνύουν ότι προορίζονται να τα δουν μόνο οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους «Five Eyes» – Αυστραλία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Περιγράφουν τις προετοιμασίες που φαίνεται να κάνει το Ισραήλ για ένα χτύπημα κατά του Ιράν. Ένα από τα έγγραφα, το οποίο αναφέρει ότι συντάχθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Γεωχωρικών Πληροφοριών, αναφέρει ότι τα σχέδια περιλαμβάνουν τη μετακίνηση πυρομαχικών από το Ισραήλ.

U.S. officials are extremely concerned about a potentially major security breach after two alleged U.S. intelligence documents about Israel's preparations for an attack on Iran were published by a Telegram account affiliated with Iran. My story on @axioshttps://t.co/xljpBNcQxq