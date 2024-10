Ζελένσκι: Συζήτησα με τον Οστιν το ζήτημα των πληγμάτων εντός Ρωσίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στο Κίεβο θέματα της αντιαεροπορικής άμυνας και το ζήτημα των πληγμάτων σε βάθος εντός της Ρωσίας.

«Επιπλέον εστιάσαμε στις προσπάθειες για την αύξηση της παραγωγής επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), πυραύλων κρουζ, βλημάτων πυροβολικού και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο ίδιος προσέθεσε ότι ο Όστιν μοιράστηκε μαζί του σχέδια σχετικά με τη σύγκληση της επόμενης συνάντησης στο Ραμστάιν καθώς η προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο αναβλήθηκε.

«Είμαστε ευγνώμονες στον πρόεδρο Μπάιντεν, στα δύο κόμματα στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, και στον αμερικανικό λαό για τη στήριξή που έχουν παράσχει από την αρχή της εισβολής της Ρωσίας. Μαζί με όλους τους συμμάχους μας εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε τη νίκη και την ειρήνη για την Ουκρανία και όλα τα ειρηνόφιλα έθνη» τόνισε.

Today, I welcomed U.S. @SecDef Lloyd Austin in Kyiv. I thanked him for a new defense assistance package for Ukraine worth $400 million that includes ammunition, military equipment, and weaponry.



During the meeting we discussed critical defense priorities, including Ukraine’s air… pic.twitter.com/j0O1LEO5lZ