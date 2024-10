Ισραηλινό χτύπημα σε τρεις φάσεις στο Ιράν, απειλεί η Τεχεράνη

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε τα ξημερώματα του Σαββάτου «ακριβείς επιδρομές» σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις «συνεχείς επιθέσεις του καθεστώτος στο Ιράν εναντίον του Ισραήλ», όπως τόνισε σε ανακοίνωσή του.

Στις 2 τα ξημερώματα, αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν σε ολόκληρη την Τεχεράνη και στη γειτονική πόλη στα βορειοδυτικά, το Καράτζ, όπου βρίσκεται το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης αλλά και ένα σημαντικό εργοστάσιο για παραγωγή φυγόκεντρων για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Ακολούθησε δεύτερο κύμα εκρήξεων γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα, με το ιρανικά ΜΜΕ να αναφέρουν τέσσερις εκρήξεις στην Τεχεράνη και ένα τρίτο κύμα αμέσως μετά.

Οι βομβαρδισμοί του ισραηλινού στρατού ολοκληρώθηκαν λίγο πριν τις 6 τα ξημερώματα.

Yπήρξαν αναφορές για πλήγματα και στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Τεχεράνης αλλά δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο με βάση τις αναφορές πολιτών. Ο εναέριος χώρος πάνω από το Ιράν έκλεισε επ’ αόριστον.

Το πρώτο από τα πλήγμα έγινε σε εγκαταστάσεις και αποθήκες όπλων, ανέφερε στο NBC ισραηλινός αξιωματούχος, πριν από λίγο, διευκρινίζοντας ότι δεν έχουν πληγεί πυρηνικές εγκαταστάσεις ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, παρά μόνο στρατιωτικοί στόχοι.

Ο Λευκός Οίκος ειδοποιήθηκε λίγο πριν το Ισραήλ πραγματοποιήσει τις αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν.

«Κατανοούμε ότι το Ισραήλ εξαπολύει πλήγματα ακριβείας εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, ασκώντας το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα και ως απάντηση στην ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Σον Σαβέτ.

In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the State of Israel—right now the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran.



