Εξωγήινοι-ακρόαση στο Κογκρέσο: Βίντεο δείχνει λευκή σφαίρα να βγαίνει από τον ωκεανό

Ένα βίντεο που δείχνει ένα UFO «λευκή σφαίρα» να βγαίνει από τον ωκεανό στα ανοικτά του Κουβέιτ βρέθηκε στο δίκτυο του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, όπως ακούστηκε σε ακρόαση στο Κογκρέσο.

Οπως μεταδίδει το SkyNews, δίνοντας στοιχεία στους εκπροσώπους της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με τα αγνώστου ταυτότητας ανώμαλα φαινόμενα (UAPs), τον προτιμώμενο πλέον όρο για τα UFOs, ο δημοσιογράφος Michael Shellenberger δήλωσε ότι ενημερώθηκε για το υλικό από μια πηγή τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο κ. Shellenberger, ο ιδρυτής της ειδησεογραφικής υπηρεσίας Public, δήλωσε ότι το έγχρωμο βίντεο υψηλής ευκρίνειας διάρκειας 13 λεπτών απεικονίζει τη «σφαίρα» 20 μίλια από τις ακτές του Κουβέιτ και έχει τραβηχτεί από ελικόπτερο.

«Στη συνέχεια, στα μισά του βίντεο, η σφαίρα ενώνεται με μια άλλη σφαίρα που μπαίνει για λίγο στο κάδρο από τα αριστερά, πριν απομακρυνθεί γρήγορα και πάλι από το κάδρο».

Είπε ότι η πηγή ανακάλυψε το βίντεο στο SIPR, το ασφαλές δίκτυο δρομολογητών πρωτοκόλλου διαδικτύου που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Άμυνας «για τη μετάδοση διαβαθμισμένων πληροφοριών».

Η ακρόαση είχε τίτλο «Αγνώστου ταυτότητας ανώμαλα φαινόμενα (UAPs): Εκθέτοντας την Αλήθεια» και αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών μιας επιτροπής για την παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με το τι γνωρίζει ή δεν γνωρίζει η κυβέρνηση για τα UAPs.

Η υποεπιτροπή για την κυβερνοασφάλεια, την τεχνολογία πληροφοριών και την κυβερνητική καινοτομία της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων ενημερώθηκε ότι αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρατηρήθηκαν να έχουν επιδόσεις άνω των 3.000Gs, έχουν εντοπιστεί πάνω από στρατιωτικές και ενεργειακές τοποθεσίες των ΗΠΑ.

Οι εκπρόσωποι άκουσαν ότι τα αντικείμενα μπορούν να ταξιδέψουν ταχύτερα υποβρυχίως από τα αμερικανικά υποβρύχια και να αντέξουν τεράστια δύναμη.

Ο Luis Elizondo, πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, ρωτήθηκε αν αυτά τα αντικείμενα θα μπορούσαν να ελέγχονται μέσω μιας «σύνδεσης νου-σώματος», στην οποία απάντησε ότι σαφώς «ελέγχονται με έξυπνο τρόπο».

«Τα οχήματα για τα οποία μιλάμε... αποδίδουν πάνω από 1.000, 2.000, 3.000Gs», είπε, προσθέτοντας ότι αντιδρούν στις ανθρώπινες κινήσεις και είναι απίστευτα ευέλικτα.

«Μιλάμε για τεχνολογίες που ξεπερνούν οτιδήποτε υπάρχει στο [στρατιωτικό] μας απόθεμα», είπε.

Ο κ. Elizondo δήλωσε επίσης ότι υπάρχουν «σίγουρα αρκετά δεδομένα» που υποδηλώνουν ότι υπάρχει «κάποιου είδους σχέση» μεταξύ των UAPs και «ευαίσθητων στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ, καθώς και ορισμένων πυρηνικών μας εγκαταστάσεων και ορισμένων εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ενέργειας».

🚨 BREAKING - @RepNancyMace @NancyMace was told by @realannapaulina that if she mentions the classified UAP crash-retrieval program that she would be "On a list"



HOLY SH*T, She said "Come at me BRO", BADASS 🔥.#Ufotwitter #Ufos #Uap #Ufox #LueElizondo #Uaphearing #NancyMace pic.twitter.com/E7RPAWniLe