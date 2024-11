Zελένσκι: Μαζική πυραυλική επίθεση της Ρωσίας

Η Ρωσία εκτόξευσε 120 πυραύλους και 90 drones σε μια μαζική αεροπορική επίθεση με στόχο τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, δήλωσε την Κυριακή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Στόχος του εχθρού ήταν οι ενεργειακές μας υποδομές σε όλη την Ουκρανία. Δυστυχώς, υπάρχουν ζημιές από τα πλήγματα και την πτώση θραυσμάτων. Στο Μικολάιβ, drone σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε έξι ακόμα, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων. Εώς τη δεδομένη στιγμή, κάποιες περιοχές παραμένουν χωρίς ενέργεια αλλά όλες οι αναγκαίες δυνάμεις εργάζονται για να περιορίσουν τις συνέπειες και να αποκαταστήσουν τις υποδομές», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

A massive combined attack targeted all regions of Ukraine. Overnight and this morning, Russian terrorists used various types of drones, including Shaheds, as well as cruise, ballistic, and aeroballistic missiles—Zircons, Iskanders, and Kinzhals. In total, approximately 120…