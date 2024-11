Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός στο Gatwick, περιστατικό ασφαλείας

Το αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, το δεύτερο σε κίνηση στη Βρετανία, εκκένωσε προληπτικά ένα μεγάλο μέρος ενός τερματικού σταθμού λόγω περιστατικού ασφαλείας, ανακοίνωσε το αεροδρόμιο στο Χ.

Οπως μεταδίδει το Reuters, το αεροδρόμιο ανέφερε ότι μέρος του νότιου τερματικού σταθμού του, ένας από τους δύο, εκκενώθηκε ενώ ερευνά το περιστατικό, προσθέτοντας ότι προς το παρόν εμποδίζεται η είσοδος των επιβατών στο κτίριο.

Η βρετανική αστυνομία απέστειλε ομάδα πυροτεχνουργών.

BREAKING: A large part of Gatwick Airport's South Terminal has been evacuated after a "security incident"



Read more: https://t.co/wiWROmY6b1



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/2oY8dL2TbU