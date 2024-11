Kαταιγίδα Μπερτ: Χιόνια, ισχυροί άνεμοι, βροχές

Η καταιγίδα Μπερτ έπληξε σήμερα τη Βρετανία και την Ιρλανδία, με ισχυρούς ανέμους, χιονοπτώσεις και κίνδυνο πλημμύρας, με αποτέλεσμα να διαταραχθούν οι συγκοινωνίες και δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 60 ετών σκοτώθηκε το πρωί στο Χαμσάιρ της Αγγλίας, όταν ένα κλαδί δέντρου έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του.

Συναγερμός για πλημμύρες έχει σημάνει σε πολλές περιοχές της Αγγλίας, της Ουαλίας και της Σκωτίας, η οποία έχει καλυφθεί από ένα παχύ στρώμα χιονιού.

Το απόγευμα, περίπου 4.000 νοικοκυριά είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό στην κεντρική και νοτιοδυτική Αγγλία και στη νότια Ουαλία. Άλλοι 27.000 άνθρωποι δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα στο Γιορκσάιρ και το Λίνκολνσαϊρ, στη βορειοανατολική Αγγλία, σύμφωνα με τις εταιρείες που διαχειρίζονται το δίκτυο.

Ένας εκπρόσωπος της Energy Networks Association (ENA), ο Ρος Ίστον, προειδοποίησε ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί επειδή «τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη».

Στη δυτική και βορειοδυτική Ιρλανδία, 60.000 κατοικίες, αγροκτήματα και εταιρείες αντιμετωπίζουν επίσης διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ανέφερε η δημόσια εταιρεία ESB.

Πολλοί δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές έκλεισαν ενώ δρομολόγια των πλοίων ματαιώθηκαν. Πλημμύρες αναφέρονται ήδη στη δυτική Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

A bakery owner and a homeowner in the centre of Riverstick village in south Cork were left counting the cost of Storm Bert after intense flooding in the area. pic.twitter.com/nyyNbdWHdQ