Πάνω σε... σπίτι έπεσε αεροπλάνο κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, ένας νεκρός

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Λιθουανίας δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους πως μια τρομοκρατική επίθεση δεν μπορεί να αποκλεισθεί ως λόγος που οδήγησε στη συντριβή ενός φορτηγού αεροπλάνου νωρίτερα σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, πρόσθεσε όμως ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο.

«Αυτή είναι μία από τις εκδοχές που χρειάζεται να ερευνηθούν και να επαληθευθούν. Εξακολουθούμε να έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Αρούντα Παουλάουσκας.

Η έρευνα στο σημείο της συντριβής, η συγκέντρωση στοιχείων, αντικειμένων και πληροφοριών μπορεί να απαιτήσει μια ολόκληρη εβδομάδα, διευκρίνισε ο Παουλάουσκας. «Οι απαντήσεις αυτές δεν θα έρθουν τόσο γρήγορα», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της λιθουανικής υπηρεσίας διάσωσης Ρενάτας Ποσέλα δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το αεροπλάνο συνετρίβη σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο, ολίσθησε σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων και τα συντρίμμια του έπεσαν πάνω σε κτίριο κατοικιών. Πρόκειται για ένα φορτηγό αεροπλάνο το οποίο πραγματοποιούσε πτήση για λογαριασμό της DHL και είχε απογειωθεί από τη Λειψία της ανατολικής Γερμανίας.

Η DHL ανακοίνωσε από τη Φρανκφούρτη πως το αεροπλάνο πραγματοποιούσε «προσγείωση έκτακτης ανάγκης» όταν συνετρίβη και είχε τέσσερις επιβαίνοντες και πως τα αίτια παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Το κτίριο, στο οποίο συνετρίβη, είχε δύο ορόφους και τέσσερα διαμερίσματα, ενώ ζούσαν σ' αυτό τρεις οικογένειες. Και οι 12 ένοικοι είναι ασφαλείς, δήλωσε ο Ποσέλα. Η πυρκαγιά στο αεροπλάνο τέθηκε υπό έλεγχο.

Η εκπρόσωπος της λιθουανικής υπηρεσίας διάσωσης, μιλώντας στο λιθουανικό πρακτορείο ειδήσεων Elta, δήλωσε πως το αεροπλάνο καταστράφηκε εντελώς από τις φλόγες. Έξι πυροσβεστικά οχήματα και ένα βυτιοφόρο βρίσκονται επιτόπου, ενώ έχει δημιουργηθεί ένα συντονιστικό κέντρο.

