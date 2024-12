ΗΠΑ: Χτυπήσαμε εγκατάσταση «συντονισμού» των Χούθι στην Υεμένη

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι διεξήγαγαν αεροπορικό πλήγμα «ακριβείας» χθες Δευτέρα εναντίον εγκατάστασης διοίκησης και ελέγχου του κινήματος των Χούθι στην Υεμένη.

Η εγκατάσταση που έγινε στόχος ήταν «κέντρο συντονισμό επιχειρήσεων των Χούθι, όπως επιθέσεων εναντίον πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ και εμπορικών πλοίων στη νότια Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

CENTCOM Conducts Precision Airstrike Against Iran-Backed Houthi Facility in Yemen



On Dec. 16 Yemen time, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a precision airstrike against a key command and control facility operated by Iran-backed Houthis within Houthi-controlled… pic.twitter.com/DlZ9SQcAqX