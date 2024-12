Νότια Κορέα: Αναπάντητα ερωτήματα πίσω από την αεροπορική τραγωδία

Εθνικό σοκ στη Νότια Κορέα έχει προκαλέσει η μεγαλύτερη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία της. Αεροσκάφος Boeing-737 με 181 επιβαίνοντες συνετρίβη κατά την προσγείωσή του με τις κάμερες να έχουν καταγράψει σε βίντεο της στιγμή της τραγωδίας. Στις εικόνες αποτυπώνεται το αεροσκάφος να προσγειώνεται με την κοιλιά, να χτυπά σε τοίχο και να τυλίγεται στις φλόγες. Μόνο δύο αεροσυνοδοί σώθηκαν και 179 έχασαν τη ζωή τους. Ανάμεσα σε αυτούς και ένα αγόρι μόλις τριών ετών. Οι περισσότεροι επιβάτες επέστρεφαν στη Σεούλ από χριστουγεννιάτικες διακοπές στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

Η αβεβαιότητα περιβάλλει το πιο θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα στο έδαφος της Νότιας Κορέας, δήλωσαν την Κυριακή εμπειρογνώμονες της αεροπορίας, αμφισβητώντας πόσο μεγάλη επίδραση θα μπορούσε να έχει στην πτώση της πτήσης της Jeju Air ένα πιθανό χτύπημα πουλιού που αναφέρουν οι αρχές.

Η προφανής απουσία του συστήματος προσγείωσης, ο χρόνος προσγείωσης του δικινητήριου Boeing 737-800 στο Διεθνές Αεροδρόμιο Muan και οι αναφορές για πιθανό χτύπημα από πουλιά δημιούργησαν ερωτήματα που δεν μπορούν ακόμη να απαντηθούν.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8