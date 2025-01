Βρετανία: Η κυβέρνηση παίρνει θέση στις επιθέσεις του Μασκ

Τις επιθέσεις του Έλον Μασκ προς την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου καταδίκασε ανώτερος Βρετανός υπουργός, χαρακτηρίζοντάς τις ως «γελοίες» και «επαίσχυντες», σε μια διαμάχη με τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο και σύμμαχο του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που κλιμακώνεται, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla προέβη σε μια σειρά από υβριστικές αναρτήσεις στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X για ένα σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ο Μασκ υποστήριξε την Παρασκευή ότι ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ήταν «συνένοχος στον βιασμό της Βρετανίας» και θα πρέπει να αντιμετωπίσει κατηγορίες για τις πράξεις του ως γενικός εισαγγελέας της χώρας.

Starmer was complicit in the RAPE OF BRITAIN when he was head of Crown Prosecution for 6 years.



Starmer must go and he must face charges for his complicity in the worst mass crime in the history of Britain.