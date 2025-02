Απομνημονεύματα Μπιλ Γκέιτς: Εγχειρίδιο φιλανθρωπίας ή άσκηση μάρκετινγκ

Τα μέσα ενημέρωσης έχουν δημοσιεύσει χιλιάδες άρθρα και αφιερώματα για την ιστορία της Microsoft και του ιδρυτή της Μπιλ Γκέιτς από τη δεκαετία του 1980, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη δημόσια σφαίρα .

Ο Γκέιτς γεννήθηκε το 1955 σε εύπορη οικογένεια: ο πατέρας του είχε πολεμήσει στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και εργαζόταν ως εταιρικός δικηγόρος, ενώ η μητέρα του ήταν επιτυχημένη ακτιβίστρια που είχε εργαστεί στα ανώτατα κλιμάκια μεγάλων τραπεζών και επιχειρήσεων. Ο Μπιλ Γκέιτς προγραμμάτισε το πρώτο του video game μόλις στα 13 του. Στο σχολείο γνώρισε τον Πολ Άλεν, με τον οποίο έγιναν στενοί φίλοι. Μετέπειτα ίδρυσαν μαζί τη Microsoft το 1975, και ο Γκέιτς παράτησε τις σπουδές του στο Χάρβαρντ για χάρη της εταιρείας του.

Χθες 4 Φεβρουαρίου κυκλοφόρησε το «Source Code: My Beginnings», βιβλίο στο οποίο ο Γκέιτς θυμάται τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Όπως ανέφερε προσφάτως ο δισεκατομμυριούχος, στο βιβλίο μιλάει και για το πώς είναι «να αισθάνεσαι περιθωριοποιημένος ως παιδί», «να καβγαδίζεις με τους γονείς σου ως επαναστατημένος έφηβος», αλλά και για «την πρόκληση να παρατήσει κανείς τις σπουδές και να "ποντάρει” σε μια βιομηχανία που στην πραγματικότητα ακόμη δεν υπήρχε».

Μέσα στους επόμενους μήνες θα εκδοθούν άλλα δύο βιβλία για τα χρόνια που διετέλεσε CEO στη Microsoft και για το φιλανθρωπικό του έργο ως επικεφαλής του Gates Foundation.

Ακόμη μια κίνηση μάρκετινγκ

Ο Αμερικανός ερευνητικός δημοσιογράφος Τιμ Σουάμπ πάντως επέκρινε το «Source Code: My Beginnings» ως ακόμη μια κίνηση «marketing & branding» από τον ισχυρό δισεκατομμυριούχο.

Ο Σουάμπ έχει συγγράψει κι ένα βιβλίο με τίτλο «The Bill Gates Problem: Reckoning with the Myth of the Good Billionaire», το οποίο εκδόθηκε το 2023 και στο οποίο επικρίνει τον ιδρυτή της Microsoft.

«Ενώ άλλοι δισεκατομμυριούχοι δεν κρύβουν το ότι ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους, ο Μπιλ Γκέιτς προσπαθεί επανειλημμένως να παρουσιαστεί ως ανιδιοτελής φιλάνθρωπος, ως ένας υποτιθέμενος καλός δισεκατομμυριούχος», δηλώνει ο Σουάμπ στην DW. «Πολύ λίγα πράγματα παραμένουν άγνωστα για την προσωπική ιστορία του Γκέιτς, το βιβλίο δεν περιλαμβάνει σχεδόν τίποτα καινούριο».

Στενές επαφές με πολλούς παγκόσμιους ηγέτες

Χάρη στη Microsoft, ο Γκέιτς έφτασε να γίνει το 1995 ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη και έμεινε στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας του Forbes έως το 2008, όταν και αποφάσισε να αποχωρήσει από την εταιρεία και να ασχοληθεί με το φιλανθρωπικό έργο.

Αν και άλλοι δισεκατομμυριούχοι τον προσπέρασαν στα χρόνια που ακολούθησαν, η περιουσία του Γκέιτς έχει αυξηθεί έτι περαιτέρω, ξεπερνώντας προσφάτως τα 107 δισ. δολάρια.

Ταυτοχρόνως ο Γκέιτς είναι και πολύ πιο δημοφιλής σε σύγκριση με άλλους Κροίσους, ενώ τα πλούτη, η θετική φήμη και οι διασυνδέσεις τού επιτρέπουν να διατηρεί σχέσεις με παγκόσμιους ηγέτες, όπως ο Σι Τζινπίνγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμανουέλ Μακρόν και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Αμφιλεγόμενο έργο στην Αφρική

Το Gates Foundation έχει αξιοποιήσει τις σχέσεις αυτές για τη διοχέτευση εκατομμυρίων δολαρίων προς την καταπολέμηση ασθενειών και της πείνας σε διάφορα μέρη του κόσμου. Σύμφωνα ωστόσο με το βιβλίο του Σουάμπ, τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών είναι μάλλον περιορισμένα σε σύγκριση με τους πολυδιαφημισμένους στόχους του ιδρύματος του Γκέιτς.

Ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο ζήτημα αποτελεί το έργο του ιδρύματος στην Αφρική, όπου η οργάνωση του μεγιστάνα έχει δαπανήσει περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια για το πρόγραμμα AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa). Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2006 με την υπόσχεση να διπλασιάσει τις σοδειές και να υποδιπλασιάσει την πείνα και τη φτώχεια σε 13 αφρικανικές χώρες έως το 2020.

Το πρόγραμμα δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους του. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2020, ο αριθμός των ανθρώπων που υποφέρουν από πείνα στις υπό εξέταση αφρικανικές χώρες είχε αντιθέτως αυξηθεί κατά 30%.

Τον Αύγουστο του 2024 αρκετές οργανώσεις ζήτησαν δημοσίως αποζημίωση από το Gates Foundation. Σε ανοιχτή επιστολή κάλεσαν το ίδρυμα και τους εταίρους του να αναγνωρίσουν πως οι προσπάθειές τους «απέτυχαν».

«Οι παρεμβάσεις τους οδηγούν το αφρικανικό σύστημα τροφίμων σ' ένα περισσότερο εταιρικό μοντέλο βιομηχανοποιημένης γεωργίας εις βάρος του δικαιώματος των λαών μας στη διατροφική αυτάρκεια, απειλώντας την υγεία των οικοσυστημάτων και των ανθρώπων», επισημαίνεται στην επιστολή.

Οι Αφρικανοί ηγέτες κατηγορούν τους ανθρώπους πίσω από το AGRA πως προωθούν «ακριβά συνθετικά προϊόντα» (όπως λιπάσματα και σπόρους) που μολύνουν και σκληραίνουν το χώμα, αποσταθεροποιούν τα τοπικά οικοσυστήματα και εκθέτουν «τους μικροκαλλιεργητές στο έλεος των ευμετάβλητων παγκόσμιων τιμών για τη διατήρηση των σοδειών τους».

Καθώς όμως το Gates Foundation χρηματοδοτεί ερευνητές και ομάδες υποστήριξης, αλλά βρίσκεται και σε στενή συνεργασία με όσους λαμβάνουν τις αποφάσεις στην Αφρική, οι επικριτές του τα βρίσκουν σκούρα.

Ανοίγοντας τον δρόμο για τον Μασκ

Ο Σουάμπ προειδοποιεί πως ο Γκέιτς παραμένει ακόμη «ένας ιδιώτης επενδυτής που επιδιώκει να μεγαλώσει τα πλούτη του».

«Όταν συνομιλεί με κάποιον όπως ο Ντόναλντ Τραμπ ή άλλοι εκλεγμένοι ηγέτες, σκέφτεται και τη δική του προσωπική περιουσία, το δικό του προσωπικό συμφέρον – όπως και τα συμφέροντα του Gates Foundation, το οποίο χρηματοδοτείται με πολλά χρήματα των φορολογουμένων», προσθέτει ο συγγραφέας.

Την ίδια στιγμή ο Γκέιτς έχει διασυνδέσεις με τα κλιμάκια λήψης αποφάσεων μέσω κυβερνητικών συμβάσεων για επιχειρήσεις που συνδέονται με την αυτοκρατορία του, όπως και μέσω πολιτικών χορηγιών, όπως τα 50 εκατ. δολάρια που έδωσε στην Κάμαλα Χάρις για την προεκλογική της εκστρατεία στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Επί σειρά ετών ο Γκέιτς έχει κανονικοποιήσει και νομιμοποιήσει την επιρροή που έχουν τα αμύθητα πλούτη στη δημοκρατία, ιδίως στην αμερικανική πολιτική, και ναι, κάποιος σαν τον Ελον Μασκ μπορεί να αποτελεί ένα νέο στάδιο σε αυτού του είδους την ολιγαρχία, ωστόσο αμφότεροι αποτελούν μέρος της ίδιας ιστορίας», δηλώνει ο Σουάμπ.

«Πιστεύω πως άνθρωποι όπως ο Μασκ βαδίζουν σήμερα στον δρόμο που χάραξε ο Γκέιτς».

ΠΗΓΗ: DEUTSCHE WELLE