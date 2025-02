Aφγανός ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε σε διαδηλωτές στο Μόναχο

Αφγανός 26 ετών είναι, σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, ο οδηγός του Mini Cooper που έπεσε νωρίτερα σήμερα σε συγκεντρωμένο πλήθος στο κέντρο του Μονάχου. Η Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση (BR) στο μεταξύ, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, μεταδίδει ότι οι Aρχές δεν θεωρούν ότι επρόκειτο για ατύχημα.

Στο σημείο ήταν συγκεντρωμένοι διαδηλωτές στο πλαίσιο κινητοποίησης του συνδικάτου Ver.di και τουλάχιστον 20 άτομα έχουν τραυματιστεί, κάποια εκ των οποίων σοβαρά, ενώ μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και παιδιά. Η Süddeutsche Zeitung μετέδωσε νωρίτερα ότι μια γυναίκα έχασε την ζωή της στο περιστατικό, αλλά η αστυνομία δεν έχει μέχρι τώρα επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Το συνδικάτο Verdi εκπροσωπεί 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων των εργαζομένων στον τομέα των Mεταφορών και τα αεροδρόμια.

Το περιστατικό έρχεται την ώρα που ανώτεροι αξιωματούχοι από όλο τον κόσμο ετοιμάζονται να μεταβούν στην πόλη για την ετήσια Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια και λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές που θα διεξαχθούν στη Γερμανία στις 23 Φεβρουαρίου.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και των σωστικών συνεργείων.

Οπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, η αστυνομία ενημέρωσε ότι «ο οδηγός δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο».

Σύμφωνα με την Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση (BR) οι συνθήκες του συμβάντος είναι για την ώρα ασαφείς. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ωστόσο στην BR ότι το αυτοκίνητο έπεσε σκόπιμα στο πλήθος και ότι επρόκειτο για δύο άνδρες, ένας εκ των οποίων δέχθηκε πυροβολισμούς από την αστυνομία.

CAR DRIVES INTO PEOPLE IN GERMAN CITY OF MUNICH, SEVERAL INJURED pic.twitter.com/ZQZXcLa80r