Η Κομισιόν εισηγείται «ρήτρα διαφυγής» για τις αμυντικές δαπάνες

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσουν να αυξήσουν σημαντικά τις δαπάνες τους για την άμυνα, βάσει σχεδίου που ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μιλώντας στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου, η Φον ντερ Λάιεν είπε ότι θέλει να ενεργοποιήσει μια ρήτρα έκτακτης ανάγκης (escape clause) που θα επιτρέψει στις κυβερνήσεις μεγαλύτερα περιθώρια ελευθερίας καθώς οι στρατιωτικές δαπάνες δεν θα μετρούν στα αυστηρά ελεγχόμενα όρια δημοσιονομικού ελλείμματος.

«Θα προτείνω να ενεργοποιηθεί η ρήτρα διαφυγής για τις επενδύσεις στην άμυνα», είπε. «Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες».

«Φυσικά, θα το κάνουμε αυτό με ελεγχόμενο και υπό όρους τρόπο», πρόσθεσε.

Το μέτρο θα επέτρεπε στις κυβερνήσεις να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες, χωρίς να παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ. Οι υπερχρεωμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία και η Ελλάδα, υποστήριξαν αυτή την επιλογή, εκτιμώντας ότι θα τους επέτρεπε να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες χωρίς να κάνουν άλλες περικοπές στον προϋπολογισμό, σημειώνει το Politico.

Ο Φον ντερ Λάιεν είχε προηγουμένως εξετάσει αυτή την επιλογή κατά τη διάρκεια μιας κεκλεισμένων των θυρών συνάντησης με ηγέτες της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα.

«Η Ελλάδα έχει από καιρό υποστηρίξει την εξαίρεση των αμυντικών επενδύσεων από δημοσιονομικούς περιορισμούς», επισημαίνει με ανάρτηση στο X ο πρωθυπουργός.

«Χαιρετίζουμε την πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν να ενεργοποιήσει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στα κράτη μέλη της ΕΕ να ενισχύσουν τις αμυντικές τους ικανότητες. Ένα κρίσιμο βήμα για τη συλλογική μας ασφάλεια».

Greece has long advocated to exempt defence investments from fiscal constraints. We welcome the proposal by President @vonderleyen to activate the escape clause, enabling EU member states to strengthen their defence capabilities. A crucial step for our collective security.