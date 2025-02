Βουλγαρία: Χιλιάδες διαδηλωτές κατά του ευρώ βανδάλισαν τα γραφεία της ΕΕ

Χιλιάδες υποστηρικτές του ακροδεξιού κόμματος «Αναγέννηση» της Βουλγαρίας προσπάθησαν να εισβάλουν στην έδρα της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σόφια, στο πλαίσιο διαμαρτυρίας ενάντια στα σχέδια της χώρας να υιοθετήσει το ευρώ το 2026.

Περίπου 10 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά και έξι άτομα συνελήφθησαν, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας στα διεθνή μέσα ενημέρωσης μετά τη διαμαρτυρία.

Οι διαδηλωτές πέταξαν μπογιές, κροτίδες και βόμβες μολότοφ στο κτίριο της ΕΕ στη βουλγαρική πρωτεύουσα, μεταδίδει το Politico.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε την επίθεση «εξωφρενική», σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και είπε ότι «το γραφείο μας στην ΕΕ έχει βανδαλιστεί».

Outrageous scenes in Sofia where our EU office has been vandalised.



In Europe, we exercise the right to demonstrate in a peaceful way. Violence and vandalism are never the answer.