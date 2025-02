Ρούτε: Το ΝΑΤΟ ετοιμάζει περαιτέρω βοήθεια και εγγυήσεις για Ουκρανία

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ετοιμάζουν την αποστολή περαιτέρω βοήθειας στην Ουκρανία αξίας δισεκατομμυρίων, ανακοίνωσε στο Twitter ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα συμβάλλουν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας ανέφερε ακόμα ότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ κινούνται γρήγορα για να επενδύσουν περισσότερα στην άμυνα.

Great to talk with @realDonaldTrump

US & NATO are getting stronger. NATO Allies are moving quickly to invest more in defence. Big increases announced & others to follow.

On Ukraine, Allies are preparing billions more in aid + contributions to security guarantees. pic.twitter.com/d4zxbkGhsD