Βατερλώ η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Σε ναυάγιο εξελίχθηκε η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, η οποία ξεκίνησε με θετικές δηλώσεις, αλλά κατέληξε σε ανταλλαγή πυρών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο χωρίς να υπογράψει τη συμφωνία για την εκμετάλλευση των ορυκτών, με τον Τραμπ να γράφει στον λογαριασμό του στο Truth Social: «Είμαι βέβαιος ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν είναι έτοιμος για ειρήνη εάν εμπλέκονται οι ΗΠΑ, επειδή θεωρεί ότι η εμπλοκή μας του δίνει μεγάλο πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις. Δεν θέλω πλεονέκτημα, θέλω ΕΙΡΗΝΗ. Δεν σεβάστηκε τις ΗΠΑ μέσα στο Οβάλ Γραφείο. Μπορεί να επιστρέψει όταν θα είναι έτοιμος για ειρήνη», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

