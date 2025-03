Νεκρά πέντε μέλη της UNRWA στη Γάζα τις τελευταίες μέρες

Πέντε μέλη της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες ημέρες στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της Φιλίπ Λαζαρινί.

"Τις τελευταίες ημέρες άλλα πέντε μέλη του προσωπικού της UNRWA επιβεβαιώθηκε ότι σκοτώθηκαν, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό σε 284. Ήταν δάσκαλοι, γιατροί και νοσηλευτές: υπηρετούσαν τους πλέον ευάλωτους", κατήγγειλε σε ανάρτησή του στο Χ.

Εξάλλου ο Λαζαρινί εξέφρασε την ανησυχία ότι "τα χειρότερα έπονται" στη Λωρίδα της Γάζας καθώς "συνεχίζεται για τρίτη ημέρα ο βομβαρδισμός από αέρος και θαλάσσης από τις ισραηλινές δυνάμεις" και "με δεδομένη τη συνεχιζόμενη χερσαία επιχείρηση που χωρίζει το βόρειο από το νότιο τμήμα" του θύλακα.

