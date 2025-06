Η ΕΚΤ «κόβει» ξανά τα επιτόκια

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται ότι θα μειώσει σήμερα τα επιτόκια για όγδοη φορά, καθώς οι κλυδωνισμοί του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο παγκόσμιο εμπόριο θολώνουν τις προοπτικές για τον πληθωρισμό και την οικονομία.

Το επιτόκιο καταθέσεων θα μειωθεί κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2% σήμερα, σύμφωνα με όλους τους αναλυτές που συμμετείχαν στην έρευνα του Bloomberg.

Άλλη μια μείωση αναμένεται τον Σεπτέμβριο, όταν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι νέες προβλέψεις θα αποκαλύψουν τις πλήρεις επιπτώσεις των δασμών.

«Η ΕΚΤ βρίσκεται σε δύσκολη θέση», δήλωσε ο Jari Stehn, επικεφαλής Ευρωπαίος οικονομολόγος της Goldman Sachs, ο οποίος μαζί με το εμπόριο αναφέρει την έλλειψη συγκεκριμένων λεπτομερειών σχετικά με τα δημοσιονομικά κίνητρα. «Όλα αυτά καθιστούν δύσκολη τη σωστή ρύθμιση της νομισματικής πολιτικής».

ECB June Rate Cut Is Unanimously Expected ...with one more quarter-point move anticipated in September

Source: Bloomberg survey of economists conducted May 23-28

Note: Figures may not add up to 100% due to rounding