Φον ντερ Λάιεν: «Ελεύθερα» πρέπει να ενεργεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

«Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο πρέπει να είναι ελεύθερο και να ενεργεί χωρίς πίεση», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο «Χ».

Συγκεκριμενα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει:

«Η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τους αξιωματούχους του. Το ΔΠΔ βάζει τους δράστες των σοβαρότερων εγκλημάτων στον κόσμο να λογοδοτήσουν και δίνει στα θύματα φωνή. Πρέπει να είναι ελεύθερο να ενεργεί χωρίς πίεση. Θα υποστηρίζουμε πάντα την παγκόσμια δικαιοσύνη και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου».

The Commission fully supports the @IntlCrimCourt & its officials.



The ICC holds perpetrators of the world’s gravest crimes to account & gives victims a voice.



It must be free to act without pressure.



We will always stand for global justice & the respect of international law.