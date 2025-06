Η έφοδος των ισραηλινών στο Madleen με την Τούνμπεργκ

Το Ισραήλ αναχαίτισε πλοίο με προορισμό τη Γάζα που μετέφερε την Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλους γνωστούς ακτιβιστές, θέτοντας τους επιβαίνοντες υπό κράτηση και μεταφέροντάς τους στο Ισραήλ.

Ο Συνασπισμός Freedom Flotilla Coalition - FFC δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός «επιτέθηκε» και «παράνομα επιβιβάστηκε» στο πλοίο “Madleen”, το οποίο προσπαθούσε να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Η γνωστή περιβαλλοντική ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ και η Ρίμα Χασάν — ευρωβουλευτής από τη Γαλλία — ήταν ανάμεσα στους επιβαίνοντες του «Madleen».

🚨URGENT | The Israeli army has boarded the Freedom Flotilla Madleen, taken control, and cut off communications!!! pic.twitter.com/GphcXGN8C5 — ‏Martyrs of Gaza (@GazaMartyrs) June 9, 2025

«(Το πλοίο) κατευθύνεται με ασφάλεια προς τις ακτές του Ισραήλ. Οι επιβάτες αναμένεται να επιστρέψουν στις πατρίδες τους», ανέφερε το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στο X (πρώην Twitter), νωρίς τη Δευτέρα τοπική ώρα.

Το υπουργείο δημοσίευσε βίντεο όπου εμφανίζονται μέλη του πληρώματος του “Madleen” να κάθονται φορώντας σωσίβια, ενώ ένας στρατιώτης τους προσφέρει νερό και συσκευασμένα σάντουιτς. Η Τούνμπεργκ διακρίνεται να κάθεται κοντά στο μπροστινό μέρος της ομάδας.

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025

Η FFC είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το πλοίο δέχθηκε «επίθεση σε διεθνή ύδατα» μέσω ανάρτησης στο Telegram. «Τετρακόπτερα (drones) περικυκλώνουν το πλοίο και το ψεκάζουν με μια λευκή ουσία. Οι επικοινωνίες έχουν μπλοκαριστεί και παράγονται ενοχλητικοί ήχοι από τον ασύρματο», ανέφερε. Σε βίντεο που ανάρτησε το ισραηλινό ΥΠΕΞ, μέλος του Πολεμικού Ναυτικού ενημερώνει μέσω ραδιοφωνικού μηνύματος ότι η θαλάσσια ζώνη ανοιχτά της Γάζας «παραμένει κλειστή».

The Israeli Navy is currently communicating with the “selfie yacht”. Using an international civilian communication system, the Israeli Navy has instructed the “selfie yacht” to change its course due to its approach toward a restricted area. pic.twitter.com/KnSqWrsXU2 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 8, 2025

Σε ζωντανή μετάδοση από το πλοίο, η ακτιβίστρια Γιασμίν Ακάρ έδειξε τη λευκή ουσία στο κατάστρωμα λέγοντας ότι επηρέαζε τα μάτια της. Άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram έδειχνε μέλη του πληρώματος με τα χέρια ψηλά μέσα στο σκάφος.

Αφού χάθηκε η επικοινωνία με το πλοίο, η FFC ξεκίνησε τη δημοσίευση προηχογραφημένων μηνυμάτων από την Τούνμπεργκ και άλλους επιβάτες. «Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, έχουμε αναχαιτιστεί και απαχθεί σε διεθνή ύδατα από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής ή δυνάμεις που τις υποστηρίζουν», δήλωσε η Τούνμπεργκ.

Η FFC κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ενήργησε με «πλήρη ατιμωρησία» και ότι το φορτίο του πλοίου — βρεφικό γάλα, τρόφιμα και ιατροφαρμακευτικό υλικό — «κατασχέθηκε». Το Ισραήλ ανέφερε ότι θα μεταφέρει τα αγαθά στη Γάζα μέσω ανθρωπιστικών διαύλων.

«Το Ισραήλ δεν έχει νομική αρμοδιότητα να κρατά διεθνείς εθελοντές πάνω στο Madleen», δήλωσε η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διοργανώτρια της Φλοτίλλας, Χουαΐντα Αράφ. «Η κατάσχεση αυτή παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και αγνοεί τις δεσμευτικές εντολές του Διεθνούς Δικαστηρίου για απρόσκοπτη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

Το Ισραήλ είχε επανειλημμένως δηλώσει ότι θα σταματήσει το πλοίο και το χαρακτήρισε «γιότ για σέλφι» με «διασημότητες». «Έδωσα εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να διασφαλίσουν ότι η ‘Madleen’ δεν θα φτάσει στη Γάζα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ.

Μετά την κράτηση των μελών του πληρώματος, ο Κατζ δήλωσε ότι έδωσε εντολή να τους προβληθούν βίντεο από τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά την άφιξή τους στο λιμάνι του Ασντόντ.

Το ισραηλινό ΥΠΕΞ είπε πως η ομάδα «επιδίωξε να σκηνοθετήσει μια επικοινωνιακή πρόκληση μόνο για να κερδίσει δημοσιότητα». «Υπάρχουν τρόποι να παραδοθεί βοήθεια στη Γάζα — και δεν περιλαμβάνουν σέλφι στο Instagram», ανέφερε σε άλλη δήλωση. «Οι μη εξουσιοδοτημένες απόπειρες παραβίασης του αποκλεισμού είναι επικίνδυνες, παράνομες και υπονομεύουν τις συνεχιζόμενες ανθρωπιστικές προσπάθειες».

Η Χαμάς ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των ακτιβιστών και καταδίκασε τη σύλληψή τους ως «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επίθεση σε πολίτες εθελοντές με ανθρωπιστικά κίνητρα».