Κύμα βίας στο Λος Αντζελες με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες

Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν στο Λος Άντζελες την τρίτη ημέρα των διαδηλώσεων κατά των απελάσεων, καθώς διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ αντάλλαξαν κατηγορίες για τις ευθύνες αποκατάστασης της τάξης.

Η άφιξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς, που αναπτύχθηκαν με εντολή του Τραμπ το Σαββατοκύριακο, προκάλεσε περαιτέρω αντιδράσεις από κατοίκους που διαμαρτύρονται για τις εκτεταμένες πολιτικές απελάσεων της κυβέρνησης, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Οι συγκρούσεις εντάθηκαν το βράδυ της Κυριακής, με βανδαλισμούς και βία, συμπεριλαμβανομένων πυρπολήσεων οχημάτων.

Αστυνομικοί και εθνοφύλακες έκαναν χρήση δακρυγόνων, καπνογόνων και πλαστικών σφαιρών εναντίον διαδηλωτών κοντά σε κέντρο κράτησης στο κέντρο του Λος Άντζελες.

Η ομοσπονδιακή αντίδραση, παρά τις αντιρρήσεις των τοπικών και πολιτειακών αρχών, προκάλεσε ένταση ανάμεσα στην κυβέρνηση Τραμπ και τους τοπικούς ηγέτες. Ο Νιούσομ δήλωσε πως υπέβαλε επίσημο αίτημα στον Λευκό Οίκο να ανακαλέσει την «παράνομη» ανάπτυξη των στρατευμάτων και να τα επαναφέρει υπό τη δική του διοίκηση. Την Κυριακή ανακοίνωσε πως σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον της απόφασης.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Λος Άντζελες, Τζιμ ΜακΝτόνελ, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι πολλές από τις διαδηλώσεις νωρίτερα στην ημέρα ήταν ειρηνικές, αλλά η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν βάνδαλοι και βίαια στοιχεία αντικατέστησαν τους αρχικούς διαδηλωτές.

«Αυτή η βία που είδαμε είναι αηδιαστική», είπε σε συνέντευξη Τύπου. «Αυτό που είδαμε την πρώτη νύχτα ήταν κακό. Αυτό που ακολούθησε είναι ακόμα χειρότερο και πιο βίαιο».

