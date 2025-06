ΗΠΑ: Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια μήνυσε την κυβέρνηση Τραμπ

Για άλλη μια ημέρα το Λος Άντζελες γίνεται πεδίο βίαιων συγκρούσεων ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας και τους διαδηλωτές, που κλιμακώνουν τις διαμαρτυρίες τους για τις συλλήψεις μεταναστών, ιδίως μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να στείλει την Εθνοφρουρά.

Μάλιστα απαγορεύτηκαν οι συναθροίσεις σε όλο το κέντρο του Λος Άντζελες. Η απόφαση του Τραμπ προκάλεσε την οργή του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας που επιβεβαίωσε ότι μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Γκάβιν Νιούσομ αναφέρει: «Αυτό ακριβώς ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενίσχυσε τις φωτιές και ενήργησε παράνομα για να ομοσπονδιοποιήσει την Εθνική Φρουρά. Η εντολή που υπέγραψε δεν ισχύει μόνο για την Καλιφόρνια. Θα του επιτρέψει να πάει σε ΟΠΟΙΑΔΗΠOTE ΠΟΛΙΤΕΙΑ και να κάνει το ίδιο πράγμα. Τον μηνύουμε».

