Σνάμπελ για μειώσεις επιτοκίων ΕΚΤ: Πλησιάζουμε στο τέλος

Η εκστρατεία μείωσης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μπορεί σύντομα να τελειώσει, καθώς τόσο ο πληθωρισμός όσο και η οικονομία βρίσκονται σε καλό δρόμο, δήλωσε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Ίζαμπελ Σνάμπελ.

«Αυτός ο κύκλος νομισματικής πολιτικής πλησιάζει στο τέλος του, καθώς ο μεσοπρόθεσμος πληθωρισμός σταθεροποιείται γύρω από τον στόχο», δήλωσε η Γερμανίδα αξιωματούχος την Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Η ίδια περιέγραψε την υποκείμενη αύξηση των τιμών καταναλωτή -που προβλέπεται να είναι 1,9% το 2026 και το 2027- ως «ακριβώς στο στόχο».

Oπως μεταδίδει το Bloomberg, τόνισε ότι οι προοπτικές ανάπτυξης είναι «σε γενικές γραμμές σταθερές, παρά την εμπορική διαμάχη» και ότι η πολιτική της ΕΚΤ «έχει μεταδοθεί ομαλά στις συνθήκες χρηματοδότησης, οι οποίες δεν είναι πλέον περιοριστικές».

ECB’s New Inflation and Growth Forecasts

Source: ECB

Note: 2027 forecasts are first predictions from ECB