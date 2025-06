Νεκροί οι 242 επιβαίνοντες στο Boeing της Air India

Ένα Boeing 787 Dreamliner της εταιρείας Air India, με προορισμό το Λονδίνο, συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από την Αχμενταμπάντ στην Ινδία, στο σοβαρότερο δυστύχημα που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα με το πιο εξελιγμένο αεροσκάφος διπλής ατράκτου της Boeing.

Η πτήση AI171 μετέφερε 242 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν έναν τεράστιο όγκο καπνού να καλύπτει την περιοχή της συντριβής, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για επιζώντες.

Η αστυνομία εκτιμά ότι δεν επέζησε κανείς από τους επιβαίνοντες όπως και ότι υπάρχουν θύματα και στο έδαφος, καθώς το αεροσκάφος έπεσε σε κατοικημένη περιοχή. Ηδη έχουν εντοπιστεί 2οο σωροί.

Το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος με αργό ρυθμό λίγο μετά την απογείωση, με το σύστημα προσγείωσης ακόμη εκτεταμένο, προτού μετατραπεί σε μια τεράστια πύρινη σφαίρα με την πρόσκρουση. Σύμφωνα με στοιχεία του Flightradar24, το διπλοκινητήριο αεροσκάφος έφτασε σε ύψος 625 ποδιών (190,5 μέτρα) με ταχύτητα 174 κόμβων, δηλαδή περίπου 200 μιλίων την ώρα.

Οι πιλότοι έστειλαν σήμα κινδύνου (mayday) αμέσως μετά την απογείωση στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας. Το αεροσκάφος βρισκόταν υπό τον έλεγχο του κυβερνήτη Σουμίτ Σαμπαρβάλ και του συγκυβερνήτη Κλάιβ Κούνταρ, με 8.200 και 1.100 ώρες πτήσης αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, το αεροσκάφος αναχώρησε από την Αχμενταμπάντ στις 13:39 τοπική ώρα, από τον διάδρομο 23. Μετά το αρχικό σήμα κινδύνου, δεν υπήρξε καμία απάντηση από το πιλοτήριο στις επόμενες κλήσεις των ελεγκτών.

Το δυστύχημα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σοβαρών και θανατηφόρων περιστατικών στην πολιτική αεροπορία φέτος, περιλαμβανομένης της σύγκρουσης ανάμεσα σε στρατιωτικό ελικόπτερο και επιβατικό αεροσκάφος στην Ουάσιγκτον. Η Air India βρίσκεται στη μέση μιας στρατηγικής αναδιάρθρωσης, που περιλαμβάνει τεράστιες παραγγελίες αεροσκαφών, ώστε να αξιοποιήσει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση από τη μεσαία τάξη της Ινδίας.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δήλωσε πως το δυστύχημα είναι «συγκλονιστικό πέρα από λόγια» και πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με υπουργούς και αρχές που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Οι μετοχές της Boeing σημείωσαν πτώση έως και 8,7% κατά τη διάρκεια των προσυνεδριακών συναλλαγών στις ΗΠΑ, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση από κάθε άλλη μετοχή στον δείκτη S&P 500. Το 787 είναι το πιο προηγμένο σε χρήση αεροσκάφος της Boeing και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στις αεροπορικές εταιρείες λόγω της εξοικονόμησης καυσίμου που επιτυγχάνει χάρη στη χρήση σύνθετων υλικών χαμηλού βάρους. Η Boeing δήλωσε ότι είναι «ενήμερη για τις αρχικές αναφορές και εργάζεται για τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών».

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η στιγμή της συντριβής:

Η τραγωδία σημειώνεται λίγες ημέρες πριν την έναρξη της πιο σημαντικής ετήσιας συνάντησης του αεροπορικού κλάδου κοντά στο Παρίσι. Το δυστύχημα θα ρίξει βαριά σκιά πάνω σε ένα αεροπορικό σαλόνι που παραδοσιακά κυριαρχείται από τεράστιες παραγγελίες, αλλά φέτος έχει ήδη επηρεαστεί από παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Boeing Κέλι Όρτμπεργκ επρόκειτο να παραστεί στο Σαλόνι Αεροπορίας του Παρισιού, χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν αυτό θα αλλάξει.

Από τους 242 επιβαίνοντες, οι 169 ήταν Ινδοί υπήκοοι, 53 Βρετανοί, 1 Καναδός και 7 Πορτογάλοι, σύμφωνα με την Air India, η οποία δήλωσε πως μεταφέρονται στα πλησιέστερα νοσοκομεία.

Με βάση τον αριθμό των επιβατών, πρόκειται για το χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα από το MH17 το 2014, το οποίο καταρρίφθηκε πάνω από την Ουκρανία, με 298 θύματα, σύμφωνα με το Aviation Safety Network. Το τελευταίο δυστύχημα τέτοιου μεγέθους για την Air India ήταν το 1985, όταν η πτήση 182 καταστράφηκε από βόμβα πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό, σκοτώνοντας και τους 329 επιβαίνοντες.

Η Boeing έχει εμπλακεί σε αρκετά δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια, περιλαμβανομένων των μοιραίων πτήσεων της Lion Air 610 στις 29 Οκτωβρίου 2018 και της Ethiopian Airlines 302 στις 10 Μαρτίου 2019. Στις αρχές του περασμένου έτους, ένα σχεδόν καινούργιο 737 Max έχασε κατά την πτήση του ένα πάνελ πόρτας. Αν και δεν υπήρξαν θύματα, το περιστατικό προκάλεσε σοβαρή κρίση στην εταιρεία.

Το αεροσκάφος που συνετρίβη την Πέμπτη έφερε τον αριθμό νηολογίου VT-ANB και είχε ηλικία σχεδόν 12 ετών. Ήταν εξοπλισμένο με δύο κινητήρες GEnx της General Electric. Η GE Aerospace ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι συγκροτεί ομάδα άμεσης ανταπόκρισης για να μεταβεί στην Ινδία και να υποστηρίξει την έρευνα.

Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) και είναι έτοιμο να στείλει ομάδα στην Ινδία. Εκπρόσωπος του NTSB είπε ότι η υπηρεσία παρακολουθεί την κατάσταση.

Οι αμερικανικές αρχές συνήθως συμμετέχουν σε έρευνες για αεροπορικά δυστυχήματα που αφορούν αεροσκάφη αμερικανικής κατασκευής, αν και η διαδικασία διαρκεί εβδομάδες ή και μήνες.

Air India AI171, a 787-8 Dreamliner, with around 242 passengers on board has reportedly crashed near Ahmedabad airport during take off. More details to follow. pic.twitter.com/k4HBIRHlQg