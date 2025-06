Χτύπημα Ιράν στο Ισραήλ με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν κατευθύνονται στην επικράτεια του Ισραήλ. Όπως ανέφερε, τα ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα έχουν τεθεί σε λειτουργία για να αναχαιτίσουν την απειλή.

Οι πολίτες έχουν λάβει οδηγίες να εισέλθουν σε καταφύγια και να παραμείνουν εκεί μέχρι νεωτέρας, τόνισε ο ισραηλινός στρατός. Όπως μεταδίδει το Reuters, σειρήνες ηχούν στην Ιερουσαλήμ και το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του πρακτορείου σημειώθηκαν εκρήξεις, ενώ video και φωτογραφίες δείχνουν χτυπήματα.

NEW - intense footage from #TelAviv, showing at least 2 impacts amid multiple in-air interceptions. pic.twitter.com/LF1lQbJC8w