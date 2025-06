To Ισραήλ χτύπησε το κτίριο της κρατικής ιρανικής τηλεόρασης

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν σήμερα το απόγευμα το κτίριο που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία του ιρανικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα IRIB.

Εικόνες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δεν έχουν επαληθευτεί, εμφανίζουν το κτίριο τυλιγμένο σε φλόγες.

Νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση για εκκένωση μιας περιοχής της Τεχεράνης, όπου βρίσκεται η έδρα του IRIB.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι ο IRIB βρίσκεται «στα πρόθυρα της εξαφάνισης».

«Το φερέφωνο της ιρανικής προπαγάνδας και υποκίνησης βρίσκεται στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Η εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής έχει ξεκινήσει», δήλωσε ο Κατς σε ανακοίνωσή του.

The Israeli Air Force has struck the HQ of Iran’s state TV while they were live in the studio #IsraeliranWar pic.twitter.com/AL8H0U8cIG