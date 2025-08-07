Ισραήλ: Υπουργός ανακοινώνει την ανοικοδόμηση εβραϊκού οικισμού στη Δυτική Όχθη

Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Μπεζαλέλ Σμότριτς ανακοίνωσε σήμερα ότι ο εβραϊκός οικισμός Σα-Νουρ στη Δυτική Όχθη, τον οποίο είχε εκκενώσει το Ισραήλ το 2005, θα ανοικοδομηθεί.

"Διορθώνουμε το λάθος της έξωσης", δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, ο οποίος συνόδευε μια ομάδα οικογενειών που προετοιμάζονταν να εγκατασταθούν πάνω στα ερείπια του οικισμού αυτού στο βόρειο τμήμα του κατεχόμενου παλαιστινιακού εδάφους.

"Ξέραμε ήδη τότε ότι, παρά το γεγονός ότι η έξωση έπρεπε δυστυχώς να γίνει, θα ξαναγυρίζαμε μια μέρα σε όλα τα μέρη από τα οποία εκδιωχθήκαμε. Αυτό ισχύει για τη Γάζα και αυτό ισχύει περισσότερο εδώ", δήλωσε ο Σμότριτς.

Δια του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της, η Παλαιστινιακή Αρχή κατήγγειλε αυτή την "εισβολή Ισραηλινών αξιωματούχων" ως μια "συστηματική διακύβευση της λύσης των δύο κρατών, υπό την ύποπτη διεθνή σιωπή".

"Αυτή εμβαθύνει περαιτέρω την αρπαγή της γης των (Παλαιστινίων) πολιτών με στόχο την επέκταση των οικισμών αυτών", καταδικάζει το υπουργείο, που εκφράζει "την έντονη ανησυχία του απέναντι στην κλιμάκωση των εισβολών αυτού του είδους από Ισραηλινούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη".

Η ισραηλινή κυβέρνηση αποφάσισε τον περασμένο Μάιο "την ανάπτυξη" 22 νέων εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, εκ των οποίων η Σα-Νουρ, απόφαση που είχε προταθεί από τον Σμότριτς, τον επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος "Θρησκευτικού Σιωνισμού".

"Κάνουμε μια επανάσταση εγκατάστασης και ασφάλειας στην Ιουδαία-Σαμάρεια (όπως ονομάζει το Ισραήλ τη Δυτική Όχθη σ.σ.) καθώς δεν έγινε εδώ και δεκαετίες", δήλωσε ο Σμότριτς σε ανακοίνωση.

Δύο εκ των 22 εβραϊκών οικισμών που ανακοινώθηκαν, ο Χομές και ο Σα-Νουρ, είναι ιδιαίτερα συμβολικοί: βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, και αποτελούν στην πραγματικότητα επανεγκαταστάσεις καθώς οι οικισμοί είχαν εκκενωθεί το 2005 στο πλαίσιο της μονομερούς ισραηλινής αποχώρησης από τη Λωρίδα της Γάζας που είχε αποφασίσει ο τότε πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν.

Η εποικιστική δραστηριότητα της Δυτικής Όχθης συνεχίστηκε υπό όλες τις ισραηλινές κυβερνήσεις, αριστερές και δεξιές, μετά την κατάκτηση αυτού του εδάφους κατά τη διάρκεια του Αραβοϊσραηλινού Πολέμου το 1967 και εντάθηκε σε μεγάλο βαθμό υπό την παρούσα κυβέρνηση, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023 έπειτα από την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ