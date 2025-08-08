#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Επίσκεψη Φιντάν στην Αίγυπτο στις 9 Αυγούστου

Στις συνομιλίες προβλέπεται να τεθούν οι εξελίξεις στη Βόρεια και Ανατολική Αφρική και στη ζώνη του Σαχέλ, με έμφαση στη Λιβύη, το Σουδάν και τη Σομαλία, καθώς και ευρύτερα η πολιτική και οικονομική συνεργασία των δύο χωρών.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν

8 Αυγούστου 2025

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χάκαν Φιντάν, θα μεταβεί αύριο, 9 Αυγούστου, στο Κάιρο, όπου εκτός από τον ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι αναμένεται να γίνει δεκτός και από τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Τουρκικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι βασικό θέμα των επαφών Φιντάν στην Αίγυπτο θα είναι οι εξελίξεις στη Γάζα, θα αξιολογηθούν συνομιλίες μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΠΑ, θα συζητηθούν οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Στις συνομιλίες προβλέπεται επίσης να τεθούν οι εξελίξεις στη Βόρεια και Ανατολική Αφρική και στη ζώνη του Σαχέλ, με έμφαση στη Λιβύη, το Σουδάν και τη Σομαλία, καθώς και ευρύτερα η πολιτική και οικονομική συνεργασία των δύο χωρών.

Το 2025 σηματοδοτεί την 100ή επέτειο της σύναψης διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η δεύτερη συνάντηση του Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της Αιγύπτου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το 2026 υπό την προεδρία των ηγετών των δύο χωρών. Η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην 'Αγκυρα στις 4 Σεπτεμβρίου 2024.

Το 2024, ο όγκος του διμερούς εμπορίου έφτασε τα 8,8 δισ. δολάρια και στόχος είναι να φτάσει τα 15 δισ. δολάρια. Η αξία των τουρκικών επενδύσεων στην Αίγυπτο ανέρχεται σε περίπου 3,5 δισ. δολάρια.

