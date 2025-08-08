Ανακωχή που «κατοχυρώνει» τα κέρδη Πούτιν συζητούν ΗΠΑ-Ρωσία

Η Ουάσινγκτον και η Μόσχα επιδιώκουν να επιτύχουν μια συμφωνία για εκεχειρία στην Ουκρανία, η οποία θα κατοχυρώνει τον έλεγχο της Ρωσίας επί των εδαφών που κατέλαβε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εισβολής, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι εργάζονται για την επίτευξη μιας συμφωνίας σχετικά με τα εδάφη, ενόψει προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, ενδεχομένως ήδη από την επόμενη εβδομάδα, ανέφεραν οι πηγές.

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να εξασφαλίσουν τη συναίνεση της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων τους στη συμφωνία, η οποία απέχει πολύ από το να θεωρείται βέβαιη, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ο Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς στη Ρωσία, καθώς και την Κριμαία, την οποία οι δυνάμεις του προσάρτησαν το 2014. Αυτό θα απαιτούσε από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διατάξει την απόσυρση των στρατευμάτων του από περιοχές των περιφερειών Λουχάνσκ και Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχονται από το Κίεβο, παραχωρώντας στη Ρωσία μια νίκη που δεν κατάφερε να επιτύχει στρατιωτικά από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα συνιστούσε μια μεγάλη νίκη για τον Πούτιν, ο οποίος επιδιώκει εδώ και καιρό άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τους όρους τερματισμού του πολέμου που ξεκίνησε, παρακάμπτοντας την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της. Ο Ζελένσκι κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με μια συμφωνία του τύπου «ή την αποδέχεσαι ή την απορρίπτεις», η οποία θα συνεπαγόταν την απώλεια ουκρανικών εδαφών, ενώ η Ευρώπη φοβάται ότι θα μείνει να επιβλέπει μια κατάπαυση του πυρός την ώρα που ο Πούτιν θα ανασυγκροτεί τις δυνάμεις του.

Η Ρωσία θα σταματούσε την επίθεσή της στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια της Ουκρανίας κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου, στο πλαίσιο της συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές. Προειδοποίησαν, ωστόσο, ότι οι όροι και τα σχέδια της συμφωνίας βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση και ενδέχεται να αλλάξουν. Δεν είναι σαφές εάν η Μόσχα είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει οποιοδήποτε από τα εδάφη που κατέχει αυτή τη στιγμή, τα οποία περιλαμβάνουν και τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια — τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα.

Η Ουκρανία αρνήθηκε να σχολιάσει τις προτάσεις.

Η συμφωνία αποσκοπεί ουσιαστικά στο να παγώσει ο πόλεμος και να ανοίξει ο δρόμος για κατάπαυση του πυρός και τεχνικές συνομιλίες για μια οριστική ειρηνευτική διευθέτηση, ανέφεραν οι πηγές. Οι ΗΠΑ προηγουμένως πίεζαν τη Ρωσία να συμφωνήσει πρώτα σε άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος πλέον βρίσκεται στο τέταρτο έτος του.