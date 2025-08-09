#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μακρόν: Το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τους Ουκρανούς

Οι Ευρωπαίοι θα συμμετάσχουν επίσης υποχρεωτικά στη λύση, γιατί η ασφάλειά τους διακυβεύεται, τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι.

Δημοσιεύθηκε: 9 Αυγούστου 2025 - 19:40

«Το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τους Ουκρανούς», επανέλαβε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενόψει της συνάντησης κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Οι Ευρωπαίοι θα συμμετάσχουν επίσης υποχρεωτικά στη λύση, γιατί η ασφάλειά τους διακυβεύεται», έγραψε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος στην πλατφόρμα X, διευκρινίζοντας ότι συνομίλησε νωρίτερα σήμερα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Με ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι συνομίλησε τηλεφωνικά για τη «διπλωματική κατάσταση» σε σχέση με την Ουκρανία με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, ενόψει της συνάντησης κορυφής Πούτιν - Τραμπ.

«Ανταλλάξαμε τις απόψεις μας για τη διπλωματική κατάσταση», τόνισε ο Ζελένσκι προσθέτοντας ότι «είναι πραγματικά σημαντικό ότι οι Ρώσοι να μην καταφέρουν να εξαπατήσουν κανέναν ξανά».

