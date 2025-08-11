Γερμανία: Παιδιά και έφηβοι το 11,5% των μεταναστών που απελάθηκαν το 2024

Πάνω από το 11% των μεταναστών που απελάθηκαν από τις αρχές της Γερμανίας το 2024 ήταν παιδιά και έφηβοι, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα κατόπιν ερώτησης που υπέβαλε στην ομοσπονδιακή κάτω Βουλή το κόμμα Η Αριστερά (Die Linke).

Συνολικά, το 2024 απελάθηκαν 20.084 πρόσωπα, ανάμεσά τους 2.316 μεταξύ 6 και 18 ετών, σύμφωνα με τους αριθμούς που δημοσιεύει σήμερα το δίκτυο μέσων ενημέρωσης RND και περιήλθαν επίσης σε γνώση του Γερμανικού Πρακτορείου. Το ποσοστό τους –11,5%– παρέμεινε αμετάβλητο από το 2022.

Το πρώτο μισό του 2025 απελάθηκαν 1.345 παιδιά και έφηβοι και συνολικά 11.807 αλλοδαποί, σύμφωνα με τα δεδομένα. Επρόκειτο για το 11,4%.

Η απάντηση που δόθηκε στην Μπούντεσταγκ έδειξε ακόμη πως ο αριθμός των απελάσεων είχε ήδη αυξηθεί επί των ημερών του προηγούμενου γερμανικού κυβερνητικού συνασπισμού, από τις 12.945 το 2022 στις 16.430 το 2023 και στις 20.084 το 2024.

Η κυβέρνηση ανέφερε πως δεν διαθέτει δεδομένα για το πόσοι από τους ανθρώπους που απελάθηκαν εργάζονταν και πλήρωναν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία.

Βουλευτής του κόμματος Η Αριστερά, ο Ντίτμαρ Μπαρτς, επέκρινε έντονα τις απελάσεις ανηλίκων: τα παιδιά, τόνισε, θα έπρεπε να πηγαίνουν στο σχολείο, όχι να φορτώνονται «σε πτήσεις απέλασης».

«Ποια λογική έχει το να απελαύνονται παιδιά που μαθαίνουν εδώ, μεγαλώνουν εδώ, εντάσσονται στην κοινωνία εδώ, των ειδικευμένων εργαζόμενων του αύριο, μαζί με τους γονείς τους;» διερωτήθηκε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ