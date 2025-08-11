#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γερμανία: Παιδιά και έφηβοι το 11,5% των μεταναστών που απελάθηκαν το 2024

Πρόκειται για 2.316 άτομα ηλικίας 6-18 ετών, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα κατόπιν ερώτησης που υπέβαλε στην ομοσπονδιακή κάτω Βουλή το κόμμα «Η Αριστερά». Τι ισχύει για το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Γερμανία: Παιδιά και έφηβοι το 11,5% των μεταναστών που απελάθηκαν το 2024

Δημοσιεύθηκε: 11 Αυγούστου 2025 - 09:34

Πάνω από το 11% των μεταναστών που απελάθηκαν από τις αρχές της Γερμανίας το 2024 ήταν παιδιά και έφηβοι, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα κατόπιν ερώτησης που υπέβαλε στην ομοσπονδιακή κάτω Βουλή το κόμμα Η Αριστερά (Die Linke).

Συνολικά, το 2024 απελάθηκαν 20.084 πρόσωπα, ανάμεσά τους 2.316 μεταξύ 6 και 18 ετών, σύμφωνα με τους αριθμούς που δημοσιεύει σήμερα το δίκτυο μέσων ενημέρωσης RND και περιήλθαν επίσης σε γνώση του Γερμανικού Πρακτορείου. Το ποσοστό τους –11,5%– παρέμεινε αμετάβλητο από το 2022.

Το πρώτο μισό του 2025 απελάθηκαν 1.345 παιδιά και έφηβοι και συνολικά 11.807 αλλοδαποί, σύμφωνα με τα δεδομένα. Επρόκειτο για το 11,4%.

Η απάντηση που δόθηκε στην Μπούντεσταγκ έδειξε ακόμη πως ο αριθμός των απελάσεων είχε ήδη αυξηθεί επί των ημερών του προηγούμενου γερμανικού κυβερνητικού συνασπισμού, από τις 12.945 το 2022 στις 16.430 το 2023 και στις 20.084 το 2024.

Η κυβέρνηση ανέφερε πως δεν διαθέτει δεδομένα για το πόσοι από τους ανθρώπους που απελάθηκαν εργάζονταν και πλήρωναν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία.

Βουλευτής του κόμματος Η Αριστερά, ο Ντίτμαρ Μπαρτς, επέκρινε έντονα τις απελάσεις ανηλίκων: τα παιδιά, τόνισε, θα έπρεπε να πηγαίνουν στο σχολείο, όχι να φορτώνονται «σε πτήσεις απέλασης».

«Ποια λογική έχει το να απελαύνονται παιδιά που μαθαίνουν εδώ, μεγαλώνουν εδώ, εντάσσονται στην κοινωνία εδώ, των ειδικευμένων εργαζόμενων του αύριο, μαζί με τους γονείς τους;» διερωτήθηκε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Υπέρ της αναγνώρισης Παλαιστινιακού Κράτους τάσσονται οι Γερμανοί

Απογοητευτική δημοσκόπηση για τον γερμανικό κυβερνητικό συνασπισμό

Κυβέρνηση: Μηδενικές οι ροές από τη Λιβύη

H Γερμανία αναστέλλει τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο