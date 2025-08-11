«Ψήνεται» η Γαλλία, πάνω από 40°C θα φτάσει ο υδράργυρος

Το κύμα καύσωνα ενδέχεται να ενταθεί σήμερα στη Γαλλία με «εξαιρετικά επίπεδα» ζέστης στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, όπου σύμφωνα με το εθνικό μετεωρολογικό ινστιτούτο 12 διαμερίσματα θα πρέπει να βρίσκονται σε μέγιστη επαγρύπνηση.

Αναμένονται μέγιστες θερμοκρασίες «πολύ συχνά άνω των 40 βαθμών Κελσίου» και ο υδράργυρος μπορεί «τοπικά» να φτάσει στους 42 βαθμούς, σύμφωνα με το Météo-France.

«Ενδέχεται να πλησιάσουμε σε επίπεδα ρεκόρ, να καταγράψουμε τιμές άνευ προηγουμένου, αλλά δεν αναμένεται να φτάσουμε στο εθνικό ρεκόρ των 48 βαθμών Κελσίου», σύμφωνα με την πρόγνωση που έκανε η μετεωρολόγος Κριστέλ Ρομπέρ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες, Κυριακή, το βράδυ.

Τη χθεσινή ημέρα πολλές πόλεις είχαν ήδη ξεπεράσει το όριο των 40 βαθμών Κελσίου, με 42,2 να καταγράφονται στο γεωγραφικό διαμέρισμα του Ερό, 41,3 σε αυτό των Ανατολικών Πυρηναίων ή 40,9 σε αυτό του Γκαρ.

Το κύμα καύσωνα, που επεκτάθηκε και εντάθηκε από την Παρασκευή στο νότιο μισό της Γαλλίας, «προχωρά προς τον βορρά». «Θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς Κελσίου παντού στη Γαλλία», με θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου στο κεντρικό τμήμα της χώρας και τους 34 στην περιοχή του Παρισιού, διευκρίνισε το Météo-France.

Το εθνικό μετεωρολογικό ινστιτούτο, στην πιο πρόσφατη πρόβλεψή του που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί, διευκρινίζει ότι το τρέχον κύμα καύσωνα μπορεί να διαρκέσει «τουλάχιστον» ως το σαββατοκύριακο του Δεκαπενταύγουστου. «Οι νύχτες θα είναι αρκετά δύσκολες», προέβλεψε η Ρομπέρ, με τις αναμενόμενες μέγιστες νυχτερινές θερμοκρασίες να βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο: πάνω από 20 βαθμοί Κελσίου προβλέπονται για την προσεχή νύχτα στο Παρίσι.

Αυτό το κύμα καύσωνα, το δεύτερο στη χώρα αυτό το καλοκαίρι, ύστερα από αυτό από τις 19 Ιουνίου ως τις 4 Ιουλίου, είναι επίσης το 51ο που καταγράφεται από το 1947, σύμφωνα με το Météo-France.

Ο κλιματολόγος Ζαν Ζουζέλ σημείωσε ότι «ο κίνδυνος καύσωνα στη Γαλλία είναι διπλάσιος από ό,τι πριν από τριάντα χρόνια». «Είμαστε σε ένα πλαίσιο υπερθέρμανσης που τεκμηριώνεται εδώ και 40 χρόνια, ας μην μας εκπλήσσει λοιπόν αυτό που ζούμε», σημείωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην εφημερίδα La Tribune Dimanche.

