Τουσκ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία «δεν πρέπει να ωφελήσει τον επιτιθέμενο»

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ

Δημοσιεύθηκε: 11 Αυγούστου 2025 - 13:56

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι έχει ανάμεικτα συναισθήματα για την επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου για την Ουκρανία, αλλά πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον έχει δεσμευθεί ότι θα συμβουλευθεί τους Ευρωπαίους εταίρους πριν από τις συνομιλίες.

Το Κίεβο ανησυχεί μήπως οι δύο ηγέτες αποπειραθούν να επιβάλουν τους όρους του τερματισμού του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η αμερικανική πλευρά υποσχέθηκε ότι θα συμβουλευθεί τους Ευρωπαίους εταίρους για την θέση της πριν από την συνάντηση της Αλάσκας», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Βαρσοβία.

«Θα περιμένω τα αποτελέσματα της συνάντησης ανάμεσα στους προέδρους Τραμπ και Πούτιν - Έχω πολλούς φόβους και πολλή ελπίδα».

Ο Πολωνός πρωθυπουργός δήλωσε ότι τα πρόσφατα σχόλια σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία θα μπορούσαν να δώσουν την εντύπωση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κατανοεί όλο και περισσότερο τα ουκρανικά και τα ευρωπαϊκά επιχειρήματα για την σύρραξη, αλλά δεν είναι 100% βέβαιος ότι αυτή η άποψη θα έχει διάρκεια.

Οι ηγεσίες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Φινλανδίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαιρέτισαν το Σάββατο τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά τόνισαν την ανάγκη για την άσκηση πίεσης επί της Ρωσίας και για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο.

Ο Τουσκ δήλωσε ότι η κοινή ανακοίνωση των Ευρωπαίων ηγετών δείχνει ότι είναι ενωμένοι στην θέση τους ως προς τις ειρηνευτικές συνομιλίες και πρόσθεσε ότι το Κίεβο πρέπει να συμμετάσχει στις συνομιλίες.

«Για την Πολωνία και τους εταίρους μας είναι σαφές ότι τα εθνικά σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν δια της βίας...Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν πρέπει να αποφέρει οφέλη στον επιτιθέμενο».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

