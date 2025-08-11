#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΟΗΕ: Καταδικάζει τον «φόνο» Παλαιστίνιων δημοσιογράφων στη Γάζα από τις IDF

«Το Ισραήλ οφείλει να σέβεται και να προστατεύει όλους τους αμάχους, περιλαμβανομένων των δημοσιογράφων», τόνισε η Ύπατη Αρμοστεία. Με «οργή» κατήγγειλε το περιστατικό και η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα.

ΟΗΕ: Καταδικάζει τον «φόνο» Παλαιστίνιων δημοσιογράφων στη Γάζα από τις IDF

Δημοσιεύθηκε: 11 Αυγούστου 2025 - 15:29

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καταδίκασε «τη δολοφονία από τον ισραηλινό στρατό έξι Παλαιστίνιων δημοσιογράφων» την περασμένη νύκτα στη λωρίδα της Γάζας, με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω του X.

Η Ύπατη Αρμοστεία κατηγορεί το Ισραήλ ότι «στοχοθέτησε τη σκηνή» στην οποία βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Τζαζίρα, κάτι που «αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφους που συνεργαζόταν περιστασιακά με τοπικά μέσα ενημέρωσης σκοτώθηκε επίσης από το ίδιο ισραηλινό πλήγμα.

«Το Ισραήλ οφείλει να σέβεται και να προστατεύει όλους τους αμάχους, περιλαμβανομένων των δημοσιογράφων», υπογραμμίζει ακόμα η Ύπατη Αρμοστεία, η οποία υπενθυμίζει πως «τουλάχιστον 242 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου 2023 στη Γάζα» ενώ ο ΟΗΕ επανέλαβε το αίτημά του για «άμεση, ασφαλή και χωρίς εμπόδια πρόσβαση όλων των δημοσιογράφων στη Γάζα».

Ένα από τα θύματα, ο 28χρονος Ανάς αλ-Σαρίφ, ήταν ένας από τους πιο γνωστούς ανταποκριτές που κάλυπταν καθημερινά τη σύγκρουση.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως τον στοχοθέτησε χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «προσποιούνταν τον δημοσιογράφο».

Η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) κατήγγειλε «με σφοδρότητα και οργή τη δολοφονία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε» ο ισραηλινός στρατός, του Ανάς αλ-Σαρίφ, προσθέτοντας πως ο δημοσιογράφος αυτός ήταν «η φωνή για τα δεινά που επιβλήθηκαν από το Ισραήλ στους Παλαιστινίους της Γάζας».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΗΕ: Δεν μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη στη Συρία χωρίς προστασία όλων των Σύρων

Ελλάδα και άλλες τέσσερις χώρες καλούν το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφασή για τη Γάζα

Μακρόν: «Προαναγγελθείσα καταστροφή» το ισραηλινό σχέδιο για τη Γάζα

Εκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο